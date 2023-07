“Dio las explicaciones del caso": Carlos Antonio confirmó cuál será el futuro de Autuori en Nacional

Atlético Nacional tiene claro cuál será el futuro del banquillo técnico luego de la final de la Liga Betplay ante Millonarios, en la que el cuadro verdolaga perdió por la vía de los penales. Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol, dio detalles de la reunión que tuvo el entrenador brasileño con los directivos del elenco paisa en los últimos días.

De acuerdo a lo informado en Palabras Mayores, Autuori seguirá siendo entrenador de Atlético Nacional, a pesar de la poca aprobación que tiene por parte de la hinchada y de un importante sector del periodismo. “Nacional no va a cambiar de técnico, ratificó a Autuori. Desde la cúpula, los directivos y los dueños de Nacional, todo el respaldo para que continúe con el proyecto”, dijo Carlos Antonio este viernes en Antena 2.

"Después de la reunión, el técnico dio las explicaciones del caso y les dijo que esto iba a mejorar", agregó Vélez, recalcando que el técnico se encuentra de vacaciones, pero regresará en unos días para preparar el segundo semestre de la Liga Betplay 2023.

“Autuori es y será el técnico de Nacional. Hay un presidente y una junta que toma decisiones. Después de consultar con los dueños, han llegado a la conclusión de que a Autuori hay que dejarlo. Olvídense de que Autuori se va, a no ser que el técnico mañana se levante y le dé un ataque de sinceridad consigo mismo y se diga: qué voy a hacer a Medellín, si allá no me respalda, sino los dirigentes y los dueños”, añadió Vélez.

En Palabras Mayores, Carlos Antonio destacó que el entrenador continuará a pesar de la poca gobernabilidad con la cual cuenta, especialmente después de lo sucedido en los últimos partidos de la fase final de la Liga Betplay.

* Esta nota fue corregida y revisada por Inteligencia artificial