Doctora Catalina Chica de Millonarios dio su versión del caso Andrés Román

El departamento médico de Millonarios no pasa buenos días por cuenta de la polémica que se instauró en torno al caso de Andrés Felipe Román y la transferencia caída a Boca Juniors por supuestos problemas cardíacos que le detectaron al jugador en Argentina y que en el club azul nunca previeron.



Las duras críticas han recaído sobre los galenos de Millonarios y esto se ha sumado a otros casos donde jugadores se han quejado del trato en este cuerpo médico. Ante esa situación, la doctora Catalina Chica respondió algunas dudas sobre su trabajo y el de sus colegas en el club.



Respecto a las quejas de César Carrillo, dijo en diálogo con 'Semana': "Son un juicio de opinión. En Millonarios ningún jugador sale sin su situación médica resuelta... Esa información completa reposa en su historia clínica. El mismo jugador firmó que se encontraba en perfecto estado de salud antes de irse".



Catalina Chica siente "tranquilidad que Millonarios tiene uno de los departamentos mejor formados y más completos del fútbol Colombiano. No se puede cambiar una conducta, un procedimiento, un protocolo, o un tratamiento por una opinión mediática manifestada sin formación profesional específica".



Y cerró haciendo frente a las criticas de las últimas semanas por el caso Román: "No concuerda lo que hacemos y cómo trabajamos con el cuestionamiento en los medios...No entendemos por qué tanta acusación y cuestionamiento. Será porque es Millonarios FC, o será porque soy la única mujer médica en un equipo profesional masculino del nivel de Millonarios, y eso, aún, produce desagrado en algunas personas".