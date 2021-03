Dónde ver Águilas Doradas vs Millonarios ONLINE EN VIVO

En la fecha 14 de la Liga Betplay, Millonarios visita a Águilas Doradas con el fin de no salir de los ocho mejores del campeonato y además, para dejar atrás la dolorosa derrota que sufrió el elenco de Alberto Gamero en los últimos minutos ante Atlético Nacional.

ÁGUILAS DORADAS VS MILLONARIOS: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

El partido Águilas Doradas vs Millonarios se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego gratis.

Colombia: 8:10 pm

Estados Unidos: 9:10 pm (este), 7:10 pm (pacífico)

Argentina: 10:10 pm

España: 2:10 am (del viernes)

El cuadro ‘embajador’ llega al estadio Alberto Grisales con la intención de volver a la victoria. Por otra parte, busca asegurar su presencia en la siguiente ronda de la liga colombiana. No obstante, Gamero tiene varias ausencias, ya que no cuenta con dos de sus referentes: su goleador Fernando Uribe y el mediocampista bogotano, David Silva, por lo que Gamero y su equipo tiene que buscar los tres puntos con los convocados para el encuentro.

“David Macalister Silva fue dejado aparte de la delegación que viajó a Rionegro de forma preventiva con la recuperación de su lesión muscular. Por su parte, Fernando Uribe presentó lesión muscular sin rotura fibrilar. Ya inició tratamiento. Pendiente evolución”, fue el comunicado oficial del cuadro ‘albiazul’.

Hay que recordar que Millonarios llega a este compromiso en la octava casilla por lo que una victoria los deja más cerca del primer objetivo. Asimismo, el elenco capitalino debe tener en cuenta que las fechas se van acabando y hay varios equipos que luchan por entrar a los ochos.

Mientras tanto, Águilas Doradas no puede perder más puntos y menos de local, teniendo en cuenta que se ubica en la casilla 14 con once unidades y los últimos resultados no han sido los mejores.