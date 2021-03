Dónde ver Cali vs Tolima ONLINE EN VIVO

Los dos equipos se enfrentaron esta misma semana por Copa Sudamericana. El Cali cayó en el estadio Manuel Murillo Toro 3-0 y busca reevindicarse nuevamente con su hinchada, pues venía de perder su invicto en el clásico con el América de Cali. Ambos equipos tienen 23 puntos y este encuentro será clave para tomar la delantera en la tabla de posiciones.

Cali vs Tolima: hora, canal de TV y cómo ver el partido por internet

El partido Cali vs Tolima se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego gratis.

Colombia: 5:40 pm

Estados Unidos: 6:40 pm (este), 3:40 pm (pacífico)

Argentina: 7:40 pm

En medios de comunicación de la ciudad de Cali, el técnico Alfredo Arias dijo: "Hace ocho partidos que no contamos con Palavecino y todavía es el goleador del equipo. Vamos a decir las cosas por su nombre, Palavecino era el jugador más importante del equipo y puede ser error mío que no lo he podido suplir", señaló el estratega verdiblanco.

Entre tanto, el equipo dirigido por Hernán Torres quiere seguir cosechando triunfos y continuar en la parte alta de la tabla. Aún está en duda el jugador Carlos Sierra, quien salió lesionado en el partido de la Copa Sudamericana. Añadir que en los últimos días, ha crecido el conflicto entre el dueño del equipo y el portero del Tolima, Álvaro Montero, que sigue siendo suplente en los últimos encuentros por su bajo rendimiento. Lo que asegura Gabriel Camargo es que "esta pasado de kilos, al menos unos 7 u 8".