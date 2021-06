Dónde ver Deportes Tolima vs La Equidad ONLINE EN VIVO; Liga Betplay

En el estadio Manuel Murillo Toro se juega la otra semifinal de la Liga Betplay. Deportes Tolima recibe al cuadro bogotano, La Equidad que llega con la ilusión de volver a una final del FPC.

DEPORTES TOLIMA VS LA EQUIDAD: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

El partido Deportes Tolima vs La Equidad se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 6:00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico)

Argentina: 8:00 pm

México: 6:00 pm

Ambos equipos no tuvieron un buen desempeño en la Copa Sudamericana, donde quedaron eliminados de sus respectivos grupos, por lo que están concentrados en el torneo colombiano. El cuadro tolimense llega a este partido luego de superar en la llave de los cuartos de finl al Deportivo Cali, por lo que busca Hernán Torres y sus dirigidos esperan ‘pegar’ primero en el partido de ida.

El capitán del equipo ‘pijao’, Sergio Mosquera se refirió sobre el rival ‘asegurador’: “Siempre salimos a hacer nuestro trabajo, conseguir el resultado. Lastimosamente no hemos podido obtener lo que queremos, pero no se deja de trabajar. Esperamos que en este partido no sea la excepción, son instancias finales y esperamos sacar esto adelante”.

Por los lados del cuadro bogotano, el profesor Alexis García busca sorprender al equipo tolimense como lo hizo en los cuartos de final ante el siempre complicado, Atlético Nacional.