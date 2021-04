Dónde ver Millonarios vs Tolima ONLINE EN VIVO

Esta noche a las 8:10 p.m en el Estadio El Campin de Bogotá se vivirá el duelo entre el equipo Millonarios y Deportes Tolima, equipos que buscan la clasificación al grupo de los 8, aunque los 'embajadores' la tienen más difícil. Deberán ganar para no poner en riesgo su lugar en los ocho. Gamero, técnico del equipo azul, se vuelve a encontrar con un viejo conocido, Hernán Torres Oliveros, que ahora comanda el equipo Pijao.

Millonarios vs Tolima: hora, canal de tv y cómo ver por internet

El partido Millonarios vs Tolima se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego gratis.

Colombia: 8:10 pm

Estados Unidos: 9:10 pm (este), 6:10 (pacífico)

Argentina: 10:10 pm

Deportes Tolima quieren repetir lo hecho en su última visita a los 'Embajadores', la del 17 de abril de 2019. Aquella vez, el equipo bogotano era dirigido por el santandereano Jorge Luis Pinto. Marcaron los goles el chocoano Marco Johnnier Pérez y el antioqueño Álex Stik Castro.

La última vez que se enfrentaron Millonarios y Tolima en esta competición fue en octubre de 2020 y el partido finalizó con un empate 2-2. A propósito, volverán a enfrentarse un sábado santo después de 14 años, así como lo hicieron el 7 de abril de 2007, con victoria para los locales por 2-0.

Con 15 partidos jugados, ocho victorias y dos empates, Millonarios suma 26 puntos en la Liga, ocupa la séptima posición de la tabla, por ello, no se puede descuidar pues varios rivales le acechan. Para clasificar a cuartos, las cuentas son claras: Hoy debe ganar y más en condición de local. Los capitalino tienen un balanece de cinco victorias y dos derrotas en siete partidos jugados como local,

Los antecedentes

19 de abril de 2014: Millonarios 3-1 Deportes Tolima

7 de octubre de 2015: Millonarios 1-0 Deportes Tolima

28 de febrero de 2016: Millonarios 2-1 Deportes Tolima

22 de febrero de 2017: Millonarios 2-0 Deportes Tolima

27 de octubre de 2018: Millonarios 1-1 Deportes Tolima

17 de abril de 2019: Millonarios 1-2 Deportes Tolima

Equipo arbitral

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Cristian de la Cruz – Nariño

Asistente No. 2: Fabián Orozco – Arauca

Emergente: Juan C. Vaca – Bogotá

Árbitro VAR: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

Observador VAR: Pedro Bello – Bogotá