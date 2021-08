Dónde ver Nacional vs Cali ONLINE EN VIVO; Liga Betplay

Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en la cuarta fecha de la Liga Betplay. Los dirigidos por Alejandro Restrepo vienen de vencer a Independiente Santa Fe en El Campín en un partido donde la violencia hizo su aparición, dejando de lado lo que hicieron ambos equipos en la cancha.

El conjunto verdolaga además afronta el encuentro con la mala noticia de no haber podido inscribir a sus recientes fichajes, ya que no recibió el aval por cuenta de la demanda que impuso Cortuluá en el caso Fernando Uribe. Todo es incertidumbre en el equipo paisa frente a lo sucedido en el cierre del mercado de pases, ya que no se sabe qué sucederá con los jugadores recién contratados.

Luego de conocerse la noticia por el propio Atlético Nacional, diversos rumores se han conocido en cuanto al futuro de jugadores como Dorlan Pavón, Felipe Aguilar y Yason Guzmán, entre otros.

Por su parte, el Deportivo Cali está de plácemes luego de confirmar la contratación del delantero Teófilo Gutiérrez, quien no había renovado su contrato con el Junior de Barranquilla a finales de junio. El atacante fue presentado y de inmediato dio sus primeras declaraciones, mostrando su satisfacción por haber llegado un acuerdo con los azucareros.

NACIONAL VS CALI: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

El partido Nacional vs Cali se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 5:30 pm

Estados Unidos: 6:30 pm (este), 3:30 pm (pacífico)

Argentina: 7:30 pm