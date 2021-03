Dónde ver Once Caldas vs América ONLINE EN VIVO

América de Cali visita al Once Caldas en el marco de la fecha 13 de la Liga Betplay Dimayor. El equipo dirigido por el argentino Juan Cruz Real quiere sumar su cuarta victoria consecutiva, luego de vencer al Deportivo Cali, su más enconado rival, hace una semana en el estadio del cuadro azucarero.

Once Caldas vs América: hora, canal de TV y cómo ver el partido por internet

El partido Once Caldas vs América se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego gratis.

Colombia: 8:00 pm

Estados Unidos: 9:00 pm (este), 6:00 pm (pacífico)

Argentina: 10:00 pm

El actual bicampeón del fútbol colombiano ha tomado vuelo con sus victorias en las últimas semanas. Tiene 18 puntos y mira con ansias la tabla de posiciones. Una victoria en Manizales lo podría dejar en el grupo de los ocho clasificados a las finales, parcialmente.

Entretanto, Once Caldas espera alcanzar segundo triunfo en lo que va del campeonato. Bajo la dirección técnica de Eduardo Lara, los blancos no han podido tener un rendimiento eficiente durante las 12 fechas que hasta ahora se han disputado de manera completa. Por ello es indispensable la victoria, ya que la posición del entrenador quedaría en serias dudas para el remate de la ‘fase todos contra todos’ en caso de no sumar frente a los escarlatas.