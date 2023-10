Este jueves continúa la fecha 19 de la Liga Betplay con un partido más que interesante entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín, en el cual los Volcánicos buscan acercarse al grupo de los ocho, mientras que los antioqueños pretenden asegurarse como 'cabeza de grupo'.

Deportivo Pasto llega al duelo con 23 puntos, ubicado en la duodécima casilla y chances de clasificar a los cuadrangulares dependiendo de otros resultados. Mientras que el DIM tiene 35 unidades y es segundo del torneo.

El partido se disputará en el estadio Libertad de Pasto y será el partido que le dé apertura a la jornada de este jueves, la cual será complementada por Once Caldas vs. América y Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera.

Le puede interesar: Selección Colombia: Conmebol anunció los árbitros contra Brasil y Paraguay

Siga EN VIVO Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín por la fecha 19 de la Liga Betplay