Vie, 05/09/2025 - 10:15
Dos bajas y una duda en Millonarios para enfrentar a Santa Fe
Para el clásico capitalino del sábado Millonarios sufre dos bajas y tiene en duda a un jugador fundamental.
Al clásico capitalino llegan dos equipos necesitados, Millonarios con solo 7 puntos en 8 partidos en la posición 16 y Santa Fe que debido a la última derrota salió del grupo de los ocho y está noveno con 12 puntos en 9 partidos.
Si bien el resultado en Copa no fue el mejor para los embajadores, el equipo viene mostrando mejoría en liga, ganando sus dos últimos partidos contra Junior y Águilas.
El equipo de la capital que hace unas semanas tenía la enfermería llena viene recuperando jugadores en todas las posiciones, Leo Castro como la máxima esperanza para recomponer el camino ya está listo y a disposición del técnico igual que Cañozales.
Dos bajas confirmadas
Ya hay dos jugadores que se perderán el clásico 100% seguro, es el caso del nuevo portero Guillermo De Amores y del lateral derecho Helibelton Palacios. El arquero sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda en el partido frente a Águilas por lo que tuvo que ser sustituido, por el lado del lateral ya lleva varias semanas de baja y todo parece indicar que le quedan un par de semanas más para estar a disposición de Hernán Torres. A los dos se les suma el capitán David Silva quien no ha podido reponerse de su lesión del semestre pasado, aunque parece ser que en unas semanas podríamos verlo de nuevo en acción.
La duda de Hernán Torres es Nicolás Arévalo, pieza fundamental del equipo en el medio del campo que no pudo estar disponible en copa por un golpe en el cuello del pie, si bien se informó que fue únicamente un golpe el jugador todavía está en duda para disputar el clásico capitalino del sábado.
DONDE VER EL CLASICO CAPITALINO SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE 8:30 P.M.
El clásico capitalino en el que Millonarios oficiará como local dará inicio a las 8:30 p.m. en el estadio Nemesio Camacho el Campin. La transmisión estará a cargo de Win Sports+ y Win Play.
