Dos bajas y una duda en Millonarios para enfrentar a Santa Fe

Al clásico capitalino llegan dos equipos necesitados, Millonarios con solo 7 puntos en 8 partidos en la posición 16 y Santa Fe que debido a la última derrota salió del grupo de los ocho y está noveno con 12 puntos en 9 partidos.

Si bien el resultado en Copa no fue el mejor para los embajadores, el equipo viene mostrando mejoría en liga, ganando sus dos últimos partidos contra Junior y Águilas.

El equipo de la capital que hace unas semanas tenía la enfermería llena viene recuperando jugadores en todas las posiciones, Leo Castro como la máxima esperanza para recomponer el camino ya está listo y a disposición del técnico igual que Cañozales.