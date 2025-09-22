Dos equipos cada vez más cerca de descender: tabla del descenso tras fecha 12

A falta de ocho fechas para definir la fase regular de la Liga BetPlay 2025-II hay muchas cosas que están en juego. No solo habrá que esperar por los ocho clasificados y al campeón, sino que está en la pelea la tabla del descenso, al igual que la reclasificación para decidir a los dos clubes que perderán la categoría y a los clasificados para la Copa Libertadores y Sudamericana.

La fecha dejó a dos clubes casi listos para jugar el Torneo BetPlay, pero no hay nada escrito hasta ahora. De hecho, podrían dar el golpe y salvarse, pero para eso, necesitarán asegurar una gran cantidad de puntos en lo que resta del torneo para poder mantener el sueño y la ilusión de seguir en la máxima categoría, por lo menos, un año más.

Esta podría ser la última vez en la que se juegue una temporada completa con la tabla del descenso como el determinante para definir a los equipos que perderán la categoría, pues se habla mucho de las posibilidades de que se decida la suerte de los clubes que bajarán al Torneo BetPlay por medio de la tabla de reclasificación. Nacional, Millonarios y América sugirieron ese formato.

Con 24 puntos por jugar, Unión Magdalena y Envigado siguen consumando la pérdida de la categoría con derrotas o empates que no ayudan en ese cometido de salvarse. Por su parte, equipos que estaban cerca en el año pasado poco a poco se van alejando como es el caso del Deportivo Cali que está cerca de regresar a unos cuadrangulares semifinales.

Unión Magdalena hizo las veces de local en la fecha 12 recibiendo la visita de Atlético Nacional. Aunque reaccionaron y empataron con gol de Ricardo Márquez, Andrés Román selló la victoria de manera agónica que puede llegar a sentenciar al ‘Ciclón’ de regreso al Torneo BetPlay.

Por su parte, Envigado no pasó de una igualdad ante Alianza Valledupar y quedó con un promedio muy bajo con respecto a Boyacá Chicó que también peligra en la zona roja del descenso. Los envigadeños, junto con Unión Magdalena podrían descender de manera anticipada y eso podría suceder en la fecha 13, dependiendo de resultados. Así va el descenso tras la jornada 12:

20. Unión Magdalena | 0,69 promedio

19. Envigado | 0,84 promedio

18. Boyacá Chicó | 1,03 promedio

17. La Equidad | 1,16 promedio

16. Deportivo Cali | 1,18 promedio

15. Llaneros | 1,19 promedio

14. Alianza Valledupar | 1,24 promedio

13. Deportivo Pasto | 1,30 promedio

UNIÓN MAGDALENA Y ENVIGADO: ESTO TENDRÍA QUE PASAR PARA CONFIRMAR EL DESCENSO

Las sensaciones en Unión Magdalena y en Envigado no son las mejores ahora que cada vez se acercan al Torneo BetPlay. Si los samarios pierden contra el Pereira y Envigado y Boyacá Chicó ganan, se podría decidir la caída a la segunda división de manera prematura.

En el caso de Envigado, los antioqueños no podrán perder contra América, ni que Llaneros sume ante Alianza ni que Chicó supere a Once Caldas. Si todo esto sucede, el cuadro ‘Naranja’ quedaría sentenciado.