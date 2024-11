Dos equipos de la Liga quieren cambiar de sede: jugarían de locales en Cartagena

La Liga Betplay se alista para lo que serán sus cuadrangulares a la espera de definir los equipos que jugarán la final y posteriormente el cual club será el campeón. Sin embargo, desde diferentes lugares ya se habla de lo que será la disputa del FPC en 2025. Por ello, muchos equipos trabajan en lo que será el armado de sus plantillas y los posibles cambios en sus sedes de localía.

Durante las últimas campañas, los problemas con algunas administraciones locales y las remodelaciones en los estadios han obligado a que varios clubes se muden de ciudad. En este sentido, ciudades como Cartagena o Villavicencio han servido de alternativa para que algunos equipos jueguen sus partidos por la Liga Betplay.

Por ello, desde la ciudad amurallada se ha revelado que existen dos equipos interesados en jugar en el Jaime Morón como locales. Tras el último resultado del Real Cartagena en el Torneo Betplay, el alcalde de la capital del departamento de Bolívar,Dumek Turbay Paz habló sobre las chances de tener fútbol de A durante el siguiente año.

Inicialmente, el mandatario habló de lo que significó la derrota de Real Cartagena ante Deportes Quindío: “Sin palabras, no puedo responder si vamos a estar vinculados o no el año entrante para el equipo. Es muy fuerte este momento. Pero sigo pensando en que Cartagena puede tener fútbol profesional de la A el año entrante”, reveló.

Posteriormente, el gobernante rescató que hay ofertas para que algunos equipos jueguen de la A jueguen como locales en la ciudad amurallada: “Hay dos equipos que nos han planteado la posibilidad de venir a jugar en Cartagena, no puedo decir quiénes son. Uno ha manifestado interés de irse de la ciudad donde está, y el otro, está ahora mismo en una ciudad que, por respeto a ellos, no quiero que me vean como que les fui a quitar el equipo. Es una oferta que hay”, señaló Turbay.

Aunque el alcalde no reveló los nombres de los clubes, sí apunto que son “dos equipos colombianos que deambulan por Colombia buscando sede”. Ante esto, se infiere que los clubes señalados podrían ser Águilas Doradas, que hace poco llegó a Sincelejo, pero no ha logrado tener el respaldo esperado, y Alianza, cuadro que hace poco arribó a la ciudad de Valledupar.

Más allá de eso, Cartagena aún podría tener fútbol de la A con su equipo. El elenco heroico aún tiene chances de ser finalista del Torneo Betplay para ser campeón del segundo semestre y llegar a al gran final del año ante Llaneros.