Lun, 20/10/2025 - 07:32
Dos equipos, muy cerca de asegurar su presencia en cuadrangulares
Un 'grande' y una revelación son los dos clubes que están por meterse a los ocho.
A falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular de la Liga Betplay 2025-II, Atlético Nacional y Fortaleza CEIF están a punto de asegurar su lugar entre los ocho mejores del certamen. Ambos conjuntos llegaron a 28 puntos y solo necesitan uno más para confirmar su clasificación matemática.
El cuadro verdolaga ocupa actualmente la cuarta posición con 28 unidades y una diferencia de gol de +8, mientras que el equipo bogotano se ubica quinto con los mismos puntos, pero con una diferencia de +5. Su regularidad a lo largo del torneo los ha puesto en una situación privilegiada de cara a los cuadrangulares.
¿Cuáles equipos ya están clasificados a cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II?
Por encima de ellos ya están asegurados tres equipos: Junior, líder con 31 puntos; Bucaramanga, segundo con 30 y una diferencia de +14; y Medellín, tercero también con 30 y +12. Los cuatro restantes cupos siguen en disputa entre al menos seis equipos.
Los partidos que le quedan a Nacional por Liga Betplay
Para Atlético Nacional, el calendario restante no será sencillo. Enfrentará como local a Medellín y Águilas Doradas, y deberá visitar a Llaneros y Junior, dos rivales que también buscan cerrar bien el campeonato.
Fortaleza, por su parte, cerrará la fase regular con Pasto y Junior en casa, además de dos salidas ante La Equidad y Unión Magdalena, partidos en los que intentará sellar su clasificación lo antes posible.
El conjunto antioqueño ha encontrado en su solidez defensiva una de sus principales fortalezas, mientras que los Amix destacan por su juego colectivo y su eficacia en ataque, lo que los mantiene en la pelea directa por un cupo en las finales.
Ambos equipos han tenido rendimientos sostenidos durante el semestre y representan proyectos con identidades distintas: Nacional, con su historia y exigencia por el título; y Fortaleza, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.
Con un solo punto más, tanto los verdolagas como los bogotanos podrían concentrarse en planificar su participación en los cuadrangulares, donde la lucha por la estrella de fin de año promete estar muy reñida.
