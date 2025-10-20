Dos equipos, muy cerca de asegurar su presencia en cuadrangulares

A falta de cuatro fechas para el cierre de la fase regular de la Liga Betplay 2025-II, Atlético Nacional y Fortaleza CEIF están a punto de asegurar su lugar entre los ocho mejores del certamen. Ambos conjuntos llegaron a 28 puntos y solo necesitan uno más para confirmar su clasificación matemática.

Puede leer: Jugadores de Selección Colombia serían multados por mal comportamiento

El cuadro verdolaga ocupa actualmente la cuarta posición con 28 unidades y una diferencia de gol de +8, mientras que el equipo bogotano se ubica quinto con los mismos puntos, pero con una diferencia de +5. Su regularidad a lo largo del torneo los ha puesto en una situación privilegiada de cara a los cuadrangulares.

¿Cuáles equipos ya están clasificados a cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II?

Por encima de ellos ya están asegurados tres equipos: Junior, líder con 31 puntos; Bucaramanga, segundo con 30 y una diferencia de +14; y Medellín, tercero también con 30 y +12. Los cuatro restantes cupos siguen en disputa entre al menos seis equipos.

Los partidos que le quedan a Nacional por Liga Betplay

Para Atlético Nacional, el calendario restante no será sencillo. Enfrentará como local a Medellín y Águilas Doradas, y deberá visitar a Llaneros y Junior, dos rivales que también buscan cerrar bien el campeonato.