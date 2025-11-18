Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 16:19
Harold Santiago Mosquera ya descartó a dos equipos para 2026
El delantero de 30 años está firmando el mejor momento de su carrera deportiva.
Harold Santiago Mosquera definiría este 18 de noviembre su futuro deportivo, en medio de un panorama que confirma su salida de Independiente Santa Fe. El extremo de 30 años no seguirá en el club bogotano para la temporada 2025.
Puede leer: Confirman el próximo nombre del Huila y detalles del nuevo estadio
La información fue confirmada por el periodista Alexis Rodríguez, quien explicó que la partida del jugador ya es un hecho. Mosquera llegó como refuerzo para el segundo semestre de 2024 y se irá como una de las grandes figuras de este último tiempo.
Rodríguez también aseguró que Mosquera no irá a Millonarios. Aunque el nombre del atacante sonó como posible fichaje -sobre todo por parte de medios partidarios de ese equipo-, esa opción quedó completamente descartada.
Harold Santiago Mosquera se debate entre dos equipos para 2026
Con esto, el jugador se prepara para elegir entre dos ofertas concretas. Una proviene de América de Cali, club que busca reforzar su frente de ataque y que haría una inversión millonaria en fichajes para el próximo año.
La otra propuesta llega desde Brasil, donde un equipo que disputará torneo internacional en 2026 quiere sumarlo a su proyecto deportivo, el cual no es un dato menor y que probablemente seduzca al jugador.
Ambas alternativas resultan atractivas para Harold Santiago Mosquera, quien busca continuar viviendo el mejor momento de su carrera deportiva. Por lo pronto, el futbolista afrontará los cuadrangulares de Liga Betplay con Independiente Santa Fe.
Le puede interesar: Liga Betplay: árbitros para la primera fecha de cuadrangulares
Según la información revelada, el futbolista tomaría una decisión en el transcurso de este lunes. Su deseo es cerrar pronto su nuevo destino, y se prevé que en unas semanas se oficialice su decisión.
Mientras tanto, Santa Fe ya trabaja en la reestructuración de su plantilla, y de momento adelanta la formalización del contrato de Pablo Repetto, quien sería su nuevo entrenador; posteriormente anunciará fichajes para un 2026 en el que afrontará la Copa Libertadores.
Fuente
Antena 2