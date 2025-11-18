Harold Santiago Mosquera ya descartó a dos equipos para 2026

Harold Santiago Mosquera definiría este 18 de noviembre su futuro deportivo, en medio de un panorama que confirma su salida de Independiente Santa Fe. El extremo de 30 años no seguirá en el club bogotano para la temporada 2025.

La información fue confirmada por el periodista Alexis Rodríguez, quien explicó que la partida del jugador ya es un hecho. Mosquera llegó como refuerzo para el segundo semestre de 2024 y se irá como una de las grandes figuras de este último tiempo.

Rodríguez también aseguró que Mosquera no irá a Millonarios. Aunque el nombre del atacante sonó como posible fichaje -sobre todo por parte de medios partidarios de ese equipo-, esa opción quedó completamente descartada.

Harold Santiago Mosquera se debate entre dos equipos para 2026

Con esto, el jugador se prepara para elegir entre dos ofertas concretas. Una proviene de América de Cali, club que busca reforzar su frente de ataque y que haría una inversión millonaria en fichajes para el próximo año.