Dos 'grandes' del FPC tienen en planes a Frank Fabra

El futuro del lateral colombiano Frank Fabra comienza a definirse. Es un hecho el jugador no continuará en Boca Juniors para 2026, luego de que el club argentino decidiera no renovarle el contrato tras una década en la institución.

Puede leer: "Se está trabajando seriamente": Hernán Torres tras la eliminación de Millonarios

De acuerdo con el programa Zona Libre de Humo, tanto Millonarios como Deportivo Cali han mostrado interés en quedarse con los servicios del futbolista de 34 años, quien se convertiría en agente libre a partir de enero.

El medio vallecaucano contactó a José Constanzo, representante de Fabra, quien confirmó el interés de ambos clubes, aunque aclaró que no hay nada concreto todavía y que el jugador evaluará las opciones que lleguen en las próximas semanas.

En Millonarios, la situación contractual de Danovis Banguero está pendiente de resolución, mientras que en Deportivo Cali ocurre lo mismo con Andrés Correa, ambos laterales izquierdos que podrían dejar vacante esa posición.