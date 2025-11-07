Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 19:23
Dos 'grandes' del FPC tienen en planes a Frank Fabra
El lateral zurdo finalizó su vínculo con Boca Juniors luego de diez años.
El futuro del lateral colombiano Frank Fabra comienza a definirse. Es un hecho el jugador no continuará en Boca Juniors para 2026, luego de que el club argentino decidiera no renovarle el contrato tras una década en la institución.
De acuerdo con el programa Zona Libre de Humo, tanto Millonarios como Deportivo Cali han mostrado interés en quedarse con los servicios del futbolista de 34 años, quien se convertiría en agente libre a partir de enero.
El medio vallecaucano contactó a José Constanzo, representante de Fabra, quien confirmó el interés de ambos clubes, aunque aclaró que no hay nada concreto todavía y que el jugador evaluará las opciones que lleguen en las próximas semanas.
En Millonarios, la situación contractual de Danovis Banguero está pendiente de resolución, mientras que en Deportivo Cali ocurre lo mismo con Andrés Correa, ambos laterales izquierdos que podrían dejar vacante esa posición.
Los números de Frank Fabra en Boca Juniors
Fabra disputó más de 250 partidos oficiales con Boca Juniors desde su llegada en 2016, marcó 14 goles y conquistó nueve títulos. Además, fue capitán en varios compromisos y figura destacada en competencias internacionales.
Antes de llegar a Boca, el lateral antioqueño vistió las camisetas de Envigado e Independiente Medellín, donde inició su carrera profesional y se consolidó como uno de los mejores jugadores en su posición.
A la espera de ofertas formales, Fabra analiza su regreso al fútbol colombiano, donde podría convertirse en uno de los grandes refuerzos del año si concreta su llegada a alguno de los clubes interesados.
Su experiencia, liderazgo y jerarquía internacional lo perfilan como una incorporación de peso para cualquiera de los dos equipos que lo pretenden.
