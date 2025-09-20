Dos jugadores del Medellín fueron apartados de la plantilla

Independiente Medellín pasa por un buen momento deportivo, pero los casos aislados no cesan, y recientemente se conoció sobre dos futbolistas a los cuales los suspendieron internamente por mal rendimiento.

Pues Jaime Alvarado y Luis 'Chino' Sandoval habrían sido apartados debido a bajo rendimiento en los entrenamientos, razón por la que no estarán en las próximas convocatorias del equipo para Liga y Copa Betplay.

Así lo dieron a conocer algunas cuentas de X cercanas a Independiente Medellín, las cuales aseguran que el cuerpo técnico del equipo es detractor de cualquier tipo de mal comportamiento.

En consecuencia, el mediocampista y el delantero no entrarían en convocatoria para los partidos venideros de Independiente Medellín, pues realmente ha sido poco el aporte a la plantilla profesional y al equipo en general.