Actualizado:
Sáb, 20/09/2025 - 09:17
Dos jugadores del Medellín fueron apartados de la plantilla
La dirigencia ya habló con los dos futbolistas y estarían de baja durante tres o cuatro fechas.
Independiente Medellín pasa por un buen momento deportivo, pero los casos aislados no cesan, y recientemente se conoció sobre dos futbolistas a los cuales los suspendieron internamente por mal rendimiento.
Pues Jaime Alvarado y Luis 'Chino' Sandoval habrían sido apartados debido a bajo rendimiento en los entrenamientos, razón por la que no estarán en las próximas convocatorias del equipo para Liga y Copa Betplay.
Así lo dieron a conocer algunas cuentas de X cercanas a Independiente Medellín, las cuales aseguran que el cuerpo técnico del equipo es detractor de cualquier tipo de mal comportamiento.
En consecuencia, el mediocampista y el delantero no entrarían en convocatoria para los partidos venideros de Independiente Medellín, pues realmente ha sido poco el aporte a la plantilla profesional y al equipo en general.
Entre otras cosas, Independiente Medellín se ha destacado en la Liga Betplay donde ocupa la quinta posición con 20 puntos, y un partido pendiente que, de ganar, lo colocaría como líder de la competencia.
Además, el equipo continúa su camino en la Copa Betplay, donde ya está instalado en los cuartos de final, lo que refleja el buen trabajo y el sólido rendimiento de su plantel en lo que va de la temporada.
Ahora el equipo se alista para recibir a Junior FC por la duodécima jornada de la Liga Betplay este sábado 20 de septiembre a partir de las 6:20 de la tarde.
Fuente
Antena 2