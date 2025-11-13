Dos jugadores fueron ofrecidos a Millonarios como refuerzos para 2026; hay polémica

Polémica con los posibles fichajes del equipo ‘embajador’

Cuando se van acabando los torneos y el mercado de fichajes se acerca, es costumbre que algunos representantes de jugadores vayan ofreciendo los servicios de sus futbolistas, sin embargo, los que suenan para Millonarios no convencen del todo a la hinchada.

Por ejemplo, en el caso del delantero Andrey Estupiñán, sus actuaciones con el Cali en la presente Liga BetPlay no fueron tan determinantes pese a lograr 6 anotaciones en 17 partidos disputados, jugador de 31 años que en diciembre termina contrato con el ‘azucarero’ y quedaría como agente libre.

Un fichaje que no termina de convencer a los hinchas azules que buscan nombres más importantes para la nómina, además, los últimos jugadores libres que han llegado no han rendido en el club.

Por otro lado, aparece el mediocampista Juan David Ríos, jugador de 34 años que tiene contrato en Deportivo Pereira hasta diciembre del 2026, pero que también fue ofrecido a Millonarios, sin embargo, esa opción se llegaría a dar siempre y cuando lo de Mateo García no se pueda dar, recordando que el conjunto ‘embajador’ ya hizo oferta por el volante del Once Caldas y espera respuesta, así que sería un fichaje secundario al no poder contratar a quien realmente es su prioridad.