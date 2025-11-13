Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 13:26
Dos jugadores fueron ofrecidos a Millonarios como refuerzos para 2026; hay polémica
El conjunto azul de la capital del país tendrá nuevos nombres en su nómina para el próximo año.
La temporada 2025 para Millonarios ha llegado a su final, el equipo ‘embajador’ le ganó 2-1 a Boyacá Chicó en la última fecha de la presente Liga BetPlay, pero ya no tenía chances de clasificar a los cuadrangulares.
El equipo ‘albiazul’ tuvo un segundo semestre del año para el olvido, pues quedó eliminado en los octavos de final de Copa BetPlay ante Envigado y también se quedó sin oportunidades en la liga con un par de fechas de anticipación, club que ha despertado críticas de sus hinchas, especialmente por la previa conformación de la nómina.
Los dos jugadores que fueron ofrecidos a Millonarios
El técnico Hernán Torres sabe que el equipo necesita refuerzos para mejorar el rendimiento, una labor que las directivas ya van desarrollando para concretar lo más pronto posible los nuevos fichajes, esto, para que puedan llegar a la pretemporada y sumarse con normalidad a los trabajos con el resto de la plantilla.
Mientras la dirección deportiva del club realiza estas gestiones, han llegado reportes indicando que dos jugadores del fútbol colombiano fueron ofrecidos a Millonarios, se trata del mediocampista Juan David Ríos y el delantero del Deportivo Cali Andrey Estupiñán.
Polémica con los posibles fichajes del equipo ‘embajador’
Cuando se van acabando los torneos y el mercado de fichajes se acerca, es costumbre que algunos representantes de jugadores vayan ofreciendo los servicios de sus futbolistas, sin embargo, los que suenan para Millonarios no convencen del todo a la hinchada.
Por ejemplo, en el caso del delantero Andrey Estupiñán, sus actuaciones con el Cali en la presente Liga BetPlay no fueron tan determinantes pese a lograr 6 anotaciones en 17 partidos disputados, jugador de 31 años que en diciembre termina contrato con el ‘azucarero’ y quedaría como agente libre.
Un fichaje que no termina de convencer a los hinchas azules que buscan nombres más importantes para la nómina, además, los últimos jugadores libres que han llegado no han rendido en el club.
Por otro lado, aparece el mediocampista Juan David Ríos, jugador de 34 años que tiene contrato en Deportivo Pereira hasta diciembre del 2026, pero que también fue ofrecido a Millonarios, sin embargo, esa opción se llegaría a dar siempre y cuando lo de Mateo García no se pueda dar, recordando que el conjunto ‘embajador’ ya hizo oferta por el volante del Once Caldas y espera respuesta, así que sería un fichaje secundario al no poder contratar a quien realmente es su prioridad.
