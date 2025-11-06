Dos jugadores que Millonarios le 'quitaría' a Santa Fe para 2026

Millonarios podría protagonizar un doble golpe en el mercado de fichajes para 2026, arrebatándole a Independiente Santa Fe dos jugadores que estaban en los planes del cuadro cardenal: Harold Santiago Mosquera y Carlos Darwin Quintero.

En el caso de Harold Santiago Mosquera, el extremo vallecaucano de 30 años es una de las piezas más destacadas de Santa Fe y figura clave en el título del primer semestre de 2025. Sin embargo, su continuidad en el equipo bogotano no está asegurada.

Mosquera, cuyo contrato con Santa Fe va hasta diciembre de 2025, tiene sobre la mesa una propuesta de renovación, aunque Millonarios —club en el que se formó y con el que fue campeón en 2017-II— estaría interesado en repatriarlo. También hay equipos de Brasil y México que lo siguen de cerca.

Estadísticas de Harold Santiago Mosquera en Santa Fe

Con Santa Fe, Mosquera ha disputado 67 partidos, en los que suma trece goles y trece asistencias. Su regularidad y desequilibrio lo han convertido en uno de los jugadores más determinantes del conjunto capitalino.