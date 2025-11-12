Actualizado:
Dos referentes serían el motivo del NO de Nacional a nuevo entrenador
Nacional sigue en búsqueda de su nuevo entrenador para la próxima temporada.
Atlético Nacional avanza en la búsqueda de su nuevo director técnico para la temporada 2026, y en ese proceso, Miguel Ángel Ramírez era uno de los candidatos más fuertes para llegar al banquillo verdolaga. El español, con pasado en Independiente del Valle e Internacional de Porto Alegre, incluso había dado el visto bueno al proyecto deportivo, pero en las últimas horas surgió un detalle que complicó todo.
La condición que cambió el panorama
Según reveló Carlos Antonio Vélez, versión que fue confirmada por fuentes cercanas al club, Ramírez tenía todo acordado para asumir en Nacional. Sin embargo, durante las conversaciones finales, el entrenador planteó una exigencia que no fue bien recibida por la dirigencia.
El español solicitó que Edwin Cardona y Alfredo Morelos no continuaran en el equipo para el próximo año. Su idea era comenzar un proceso con una plantilla diferente, más enfocada en jugadores jóvenes y con otro perfil competitivo.
La petición no cayó bien en la interna del club. Tanto el presidente como el director deportivo, Lucas Fermani, le dejaron claro a Ramírez que no estaban dispuestos a prescindir de dos futbolistas con contrato vigente y que consideran importantes para el proyecto 2026.
Nacional sigue buscando entrenador
Tras esa diferencia, el acuerdo se cayó y Ramírez quedó descartado. En consecuencia, la dirigencia verdolaga continúa evaluando alternativas, con la intención de definir pronto al reemplazante en el banquillo y evitar más retrasos en la planificación deportiva del próximo año.
La situación refleja el momento de transición que vive Nacional, la necesidad de encontrar un técnico con jerarquía, pero también alineado a la política del club.
El futuro de Cardona y Morelos
Tanto Edwin Cardona como Alfredo Morelos han sido protagonistas por su rendimiento y continuidad. Aunque su paso por el equipo ha tenido altibajos, desde la dirigencia mantienen la confianza en que ambos pueden aportar en la próxima temporada.
Por ahora, el club se mantiene firme en su postura y todo indica que Ramírez no llegará a Nacional. Una decisión que, de una u otra forma, demuestra que la directiva quiere sostener la estructura actual antes de hacer una renovación profunda.
