Dos referentes serían el motivo del NO de Nacional a nuevo entrenador

La condición que cambió el panorama

Según reveló Carlos Antonio Vélez, versión que fue confirmada por fuentes cercanas al club, Ramírez tenía todo acordado para asumir en Nacional. Sin embargo, durante las conversaciones finales, el entrenador planteó una exigencia que no fue bien recibida por la dirigencia.

El español solicitó que Edwin Cardona y Alfredo Morelos no continuaran en el equipo para el próximo año. Su idea era comenzar un proceso con una plantilla diferente, más enfocada en jugadores jóvenes y con otro perfil competitivo.

La petición no cayó bien en la interna del club. Tanto el presidente como el director deportivo, Lucas Fermani, le dejaron claro a Ramírez que no estaban dispuestos a prescindir de dos futbolistas con contrato vigente y que consideran importantes para el proyecto 2026.

Nacional sigue buscando entrenador

Tras esa diferencia, el acuerdo se cayó y Ramírez quedó descartado. En consecuencia, la dirigencia verdolaga continúa evaluando alternativas, con la intención de definir pronto al reemplazante en el banquillo y evitar más retrasos en la planificación deportiva del próximo año.

La situación refleja el momento de transición que vive Nacional, la necesidad de encontrar un técnico con jerarquía, pero también alineado a la política del club.