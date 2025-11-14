¿Drástico cambio en los planes de Mosquera? Ya no iría a América

Santa Fe no lo renovará: empieza la puja por un jugador decisivo

A pesar de su importancia en la campaña, la directiva del club, encabezada por Eduardo Méndez, tomó la decisión de no renovarle el contrato a Mosquera. Y ese escenario abrió inmediatamente una disputa entre varios clubes grandes del país.

América de Cali, Millonarios y Junior preguntaron condiciones, y todo apuntaba a que el conjunto escarlata llevaba la delantera con una propuesta económica sólida y un contrato a tres años, superior a los dos que ofrecía Millonarios.

La información llevó a que distintos medios dieran por cerrado su fichaje con América. Sin embargo, el panorama cambió en cuestión de horas, no hay acuerdo firmado, y de hecho su futuro podría estar lejos de Cali.

Millonarios entra fuerte en la pelea: acuerdo listo para 2026

El periodista Javier Hernández Bonnet, en Blu Radio, entregó una versión que sacudió el mercado, Mosquera tendría ya un arreglo con Millonarios para el 2026.

“A Harold Santiago Mosquera todo el mundo lo está vinculando con América de Cali. Yo tengo de la misma fuente que me confirmó la llegada de Carlos Darwin Quintero que el jugador ya tiene un arreglo con Millonarios antes que con América”, aseguró Bonnet.

Además, añadió un dato que cambia por completo la narrativa, América, al parecer, nunca presentó una oferta formal. “Me comentan que Tulio Gómez ni siquiera hizo una oferta por Mosquera”, afirmó.

Esto deja al delantero en un limbo deportivo, justo cuando vive su mejor momento en años, y con varios gigantes del fútbol colombiano interesados en sumarlo para la próxima temporada.