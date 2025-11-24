DT argentino con experiencia en selección firmará con club colombiano

Independiente Santa Fe y Fortaleza CEIF sacaron la cara por Bogotá en estos cuadrangulares semifinales instalándose a esta fase en el segundo semestre del 2025. Por su parte, en el Torneo BetPlay, Real Cundinamarca llegó a la final. La Equidad y Millonarios fueron los eliminados.

La Equidad fue el último en la tabla de la reclasificación, mientras que Millonarios vino de menos a más, pero no le alcanzó para lograr la clasificación en este cuadrangular. Los dos equipos necesitan un cambio extremo a partir del 2026 en busca de cambiarle la cara al mal momento.

Sin duda alguna, los cambios serán grandes para La Equidad que dejará de llamarse así y tendrá un nuevo nombre para el siguiente año. Se habla de Internacional de Bogotá. Además, el club también deberá cambiar bastante con fichajes de calidad en busca de regresar a los cuadrangulares y escapar de la tabla del descenso en donde arrancarán con problemas.

RICARDO VALIÑO DIRIGIRÁ A INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

Además de jugadores, Internacional de Bogotá necesitará de un nuevo cuerpo técnico después de la salida de Diego Merino y el interinato de Daniel Gómez. En ese sentido, la última información de Mariano Olsen apunta a que el club ya tendría definido la vinculación de Ricardo Valiño.

El director argentino de 54 años viviría su primera experiencia en Colombia. Aterrizará en Bogotá en los próximos días para poder firmar su respectivo contrato y preparar el 2026, torneo en el que no pueden volver a ceder puntos con el descenso persiguiendo.

Mariano Olsen afirmó que ya está confirmado el nuevo entrenador de Internacional de Bogotá. Ricardo Valiño será el encargado de tomar las riendas desde enero de 2026 hasta diciembre de ese mismo año. Un contrato por un año con posibilidad de renovarlo si firma una buena Liga BetPlay.

Ricardo Valiño ha contado con una experiencia en su mayoría en la Liga MX con clubes como Lobos BUAP, Mérida, Club Puebla, Celaya, Zacatepec, Atlético Morelia y Club Tijuana.

Desde 2023 estaba haciendo proceso para llegar a escalar en la selección de Venezuela. Tomó la categoría Sub-17, luego la Sub-20 y hasta hace unas semanas, cerró su paso por la selección venezolana Sub-23.

Así las cosas, la idea es que Ricardo Valiño sea presentado en los próximos días para preparar lo que será la temporada de 2026 con la necesidad de sellar la clasificación y ganar una gran cantidad de puntos para salir de un posible descenso.