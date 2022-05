DT de Nacional no promete título, pero reta a Junior: "no me le voy a esconder"

Todo listo para el inicio de los cuadrangulares en la Liga Betplay. Junior y Atlético Nacional protagonizan el partido más importante de este fin de semana en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Ambos conforman el denominado grupo de la ‘muerte’, en donde también están Millonarios y Atlético Bucaramanga.

El conjunto verdolaga quiere poner fin a las dudas que dejó el cierre del 'todos contra todos' al acumular cinco partidos sin victoria y con tan solo un gol.

De allí que el director técnico de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, haya sido cauto en cuanto a promesa de título, aunque reconoció que no se irá a esconder a Barranquilla.

"Vamos a Barranquilla y debemos hacer un buen partido. La idea es ganar, pero podemos empatar también. No tenemos que ganar todo tampoco. Yo no voy a cambiar mi estructura. Yo no me le voy a esconder a Junior. Tienen un gran equipo pero Nacional también", dijo el 'Arriero' en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado.

"Tenemos la obligación de buscar el título, tenemos un equipo que está comprometido. Vamos a luchar por eso, no le puedo prometer a nadie que seremos campeones, pero el primer lugar lo vamos a luchar. El equipo compite y lo seguirá haciendo", añadió el estratega paisa.

¿A qué hora es el partido Junior vs Nacional por la Liga Betplay?

El partido Junior vs Nacional por Liga Betplay se juega este sábado 21 de mayo desde las 7:30 pm, hora Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.