DT de Pasto va de frente con el arbitraje: “¿Qué temor tienen pitar un penal a Millonarios?”

Millonarios volvió a sacar pecho en la Liga BetPlay 2025-II con una victoria por la mínima diferencia ante el Deportivo Pasto gracias a un gol de Santiago Giordana que tenía más de siete meses sin marcar un tanto. Sin embargo, sobre el último minuto llegó la polémica que dejó mal parado a Camilo Ayala y al cuadro pastuso en una jugada que parecía un claro penal.

En los minutos de agregado, Diego Novoa salió a cortar un balón con los puños. Efectivamente logró su cometido, pero cargó contra Johan Caicedo y le rasgó la camisa con una patada. No hubo tabiques rotos, pero sí una acción que daba para más y que Bismarks Santiago, de frente en la acción no señaló pena máxima.

Desde el VAR tampoco ayudaron al juez central del partido. La tecnología, que estaba encargada por Juan Pablo Alba que ya ha tenido varias polémicas en la video asistencia no llamó a Bismarks y la rueda de prensa tras la derrota del Pasto se encaminó nada más ni nada menos que en la pena máxima que no se dio.

“UN PENAL MÁS GRANDE QUE EL CAMPÍN”; CAMILO AYALA SOBRE LA POLÉMICA DEL ÚLTIMO MINUTO

Camilo Ayala entró a la rueda de prensa dejando claro que le hubiese gustado hablar de otra cosa, pero que era imposible no señalar de primera mano la jugada del penal que hubiese podido significar el empate del Pasto en Bogotá. El ex volante afirmó que nunca como jugador había dado quejas arbitrales, pero con una acción tan grande como esta era imposible no hacerlo.

El entrenador del Pasto inició, “era un penal más grande que El Campín, pero obviando eso, el empate era justo. A mi jugador le rompieron la camiseta, salieron a jugar un balón sin tener punto de contacto, mi jugador estaba quieto. El árbitro sabe qué me dijo y qué le dije yo. Es una injusticia que el VAR no haya revisado esa última jugada. Había sangre y todo”.

Sumado a lo anterior, señaló que el fútbol ha sido injusto con el Deportivo Pasto no solo en este partido sino en lo que va de la Liga BetPlay, “Pasto tiene menos puntos de los que merece. Que la base sean nuestros juveniles y quitarle la pelota a Millonarios, y que no hayamos sacado el empate por una injusticia”.

EL MIEDO DE PITAR UN PENAL A MILLONARIOS

Por su parte, también cuestionó el hecho de que no se le pita un penal en contra a Millonarios. Si esa jugada le pasaba al equipo albiazul, seguramente la cosa iba a ser distinta, “¿cuál es el temor de pitar un penal a Millonarios? Con respeto hacia los árbitros, pero por eso Wilmar Roldán es el mejor de Colombia, porque en Brasil, con 50,000 espectadores, él tiene la autonomía y la ley lo ampara para ser la única y última palabra.

Pero no tener esa delicadeza para obrar en justicia, porque esto no se trata de equipos grandes y equipos de media tabla. El Deportivo Pasto es grande también y se respeta (…) En honor a la justicia y a la verdad, al menos había que revisar el VAR. Nuestro jugador sale lastimado, lacerado, con el brazo y la camiseta rota, y cualquier análisis que podamos hacer se queda corto”.

Esta acción se parece mucho a una que pasó en el Mundial de 2014 sin VAR en el que Manuel Neuer atropella a Gonzalo Higuaín que sale en camilla. No fue penal y no había la tecnología de ahora. Camilo Ayala también expuso esa jugada comparándola con este caso.

Además, en esta Liga BetPlay ya hubo un caso similar en el partido entre Deportivo Pereira vs Santa Fe en la primera jornada. Weimar Asprilla salió con la rodilla arriba e impactó a Samy Mehreg. Le rompió el tabique y señalaron penal. Para que sea pena máxima, ¿es necesario que haya sangre escandalosa? ¿Con una camiseta rasgada no daba para penal?