DT de Santa Fe destacó el primer tiempo vs Millos: "El plan nos salió"

Unas por otras en los primeros dos clásicos del 2025. Independiente Santa Fe respetó la condición de local el sábado 22 de marzo con un gran nivel de juego y con un baile, sobre todo en la primera parte, pero cuatro días más tarde, Millonarios se vengó con un excelente desempeño que hizo ver mal al cuadro cardenal y con un 2-0 con goles de Luis Marimón y Kevin Palacios.

Los jóvenes de Millonarios se pusieron el equipo al hombro, aprovechando la expulsión en la primera parte de Harold Santiago Mosquera que dejó huecos en Santa Fe. Justamente, Francisco López, en la rueda de prensa, reveló que esa tarjeta roja cambió todo el panorama del juego.

Durante la primera media hora, Santa Fe había igualado condiciones en el campo de juego. No lo sufría sino hasta la roja de Mosquera que cambió todo. Terminaron la primera parte igualando sin goles con una gran defensa cardenal. Sin embargo, en el segundo tiempo se alteró todo y Millonarios pegó en dos ocasiones.

“LA EXPULSIÓN NOS CAMBIÓ TODO EL PLAN”: FRANCISCO LÓPEZ, TÉCNICO DE SANTA FE

El director técnico de Santa Fe no se guardó nada ante la primera pregunta sobre el repliegue albirrojo, “la expulsión nos cambia todo el plan de juego, en el intermedio hablamos de mantenernos en zona intermedia, pero en virtud del rival nos lleva atrás y defender el partido al borde del área. Intentamos equiparar cuando tuvimos diez. Tuvimos dos opciones que no aprovechamos”.

Posteriormente, habló sobre las diferencias de los dos clásicos, “como ustedes vieron, el primer tiempo fuimos el mismo equipo del sábado pasado. No capitalizamos y después de la expulsión ni siquiera alcanzamos a igualar en zona media. Tuvimos que dividir el jugador que nos hacía superioridad numérica en la mitad. Fue el mismo planteamiento de la vez pasada, en el primer tiempo lo igualamos”.

Francisco López detalló que hay preocupación por las lesiones de Alexis Zapata que salió por Yeicar Perlaza con muestras de dolor y con hielo en su rodilla. Además, Andrés Mosquera Marmolejo también salió lesionado. “Mosquera tiene una molestia física, no se quería salir. Ha tapado con migraña en anteriores ocasiones y en esta me dijo que no podía más y pidió el cambio”, lo de Alexis fue por el sacrificio físico que hizo y por las molestias que arrastraba.

El fin de semana, Santa Fe jugará ante Unión Magdalena en Santa Marta. Sobre los detalles que hay que mejorar, Francisco López reveló que, “venimos ganando la tenencia de la pelota, hacer superioridad numérica por los costados. Creo que antes de la expulsión el plan venía funcionando bien. Para corregir un poco, la expulsión fue accidental por la velocidad de la acción. Sobran cosas que corregir, no meternos al área a defendernos tanto. El equipo viene fiel al plan”.

Por último, sobre el nuevo cuerpo técnico conformado por Jorge Bava, sentenció que, “ya hemos tenido reuniones con el nuevo cuerpo técnico, no me han dicho si empezará mañana. Estamos esperando la decisión de la junta directiva para saber cuándo iniciará el nuevo mando”.