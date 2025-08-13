DT Liga BetPlay que tambaleaba continuará en su cargo todo este 2025; fue confirmado

En la previa de lo que será la fecha 7 en la presente edición de la Liga BetPlay, la cual dará comienzo este miércoles con el partido entre Deportivo Cali y Unión Magdalena, una noticia se da a conocer con respecto al futuro de un entrenador.

Sabiendo que algunos técnicos que dirigen clubes importantes en el país (como David González en Millonarios y Javier Gandolfi en Atlético Nacional) han generado algunas dudas en cierto sector de la hinchada y provocado incertidumbre frente a su continuidad, otro estratega que labora en el fútbol colombiano puede quitarse esa presión tras saber que su puesto estará garantizado por lo que resta del año.

