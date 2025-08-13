Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 10:40
DT Liga BetPlay que tambaleaba continuará en su cargo todo este 2025; fue confirmado
El entrenador ha recibido la confianza de las directivas del club.
En la previa de lo que será la fecha 7 en la presente edición de la Liga BetPlay, la cual dará comienzo este miércoles con el partido entre Deportivo Cali y Unión Magdalena, una noticia se da a conocer con respecto al futuro de un entrenador.
Sabiendo que algunos técnicos que dirigen clubes importantes en el país (como David González en Millonarios y Javier Gandolfi en Atlético Nacional) han generado algunas dudas en cierto sector de la hinchada y provocado incertidumbre frente a su continuidad, otro estratega que labora en el fútbol colombiano puede quitarse esa presión tras saber que su puesto estará garantizado por lo que resta del año.
Confirman continuidad de director técnico para lo que resta del año
Este miércoles se dio a conocer una información relacionada con el actual entrenador del Unión Magdalena, Carlos Alberto Silva, quien maneja de forma interina el ‘ciclón bananero’ tras la salida de Alexis García y posteriormente de Gerardo Bedoya.
Pues bien, según contó la periodista Roshell Schmulson en el programa ‘Despierta Win’, las directivas del equipo encabezadas por el presidente Eduardo Dávila, han decidido darle continuidad al trabajo de Carlos Silva, entrenador samario de 52 años que sabe de la idiosincrasia del Unión Magdalena, conjunto al que ha estado ligado desde el 2008, pasando por dirigir divisiones inferiores hasta tener oportunidad de estar en el banquillo del primer equipo.
“Carlos Silva y Luis Oliveros (asistente técnico) permanecerán este semestre al frente del Unión Magdalena, ya al final de temporada pensarán si cambian de director técnico”, aseguró Roshell.
Unión Magdalena necesita un milagro para salvar la categoría
El equipo que de momento se ubica en la casilla 15 de la Liga BetPlay 2025-II con 5 puntos, registrando apenas un triunfo, dos empates y dos derrotas, está último en la Tabla del Descenso y necesitaría obtener unos 28 puntos en este certamen para poder soñar con mantener la categoría, añadiendo que debe esperar que clubes como Boyacá Chicó, Deportivo Cali o La Equidad cedan puntos.
Antena 2