Duda en Nacional: Sufriría sensible baja para visitar a Unión Magdalena

Marino Hinestroza duda para enfrentar a Unión

A un semestre lleno de altibajos para el equipo paisa ahora se le suma una nueva complicación, tras la salida de Gandolfi y sin quien tome el rumbo del equipo oficialmente ahora Nacional piensa en el regreso de Marino Hinestroza, el habilidoso extremo que llegó con molestias después de la convocatoria con la selección Colombia.

Si bien el jugador ha sido pieza clave en Nacional la prioridad en este momento es recuperarlo al 100% para evitar futuras complicaciones. El jugador realizó trabajo de readaptación y todavía no se suma a los entrenamientos con el grupo porque no está totalmente recuperado, según el periodista Mauricio Agudelo es muy poco probable que el jugador viaje a Santa Marta para enfrentar a Unión.

Según el periodista, Marino se encuentra en etapa de reacondicionamiento y la decisión final se tomará dependiendo de la evolución de su estado físico, en caso de confirmarse la baja el equipo verdolaga perdería una ficha clave para el ataque en un momento en el que el equipo necesita sumar de a tres y conseguir la tan ansiada regularidad en liga.