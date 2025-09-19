Actualizado:
Duda en Nacional: Sufriría sensible baja para visitar a Unión Magdalena
Nacional se prepara para visitar a Unión Magdalena y tiene en duda a uno de sus mejores jugadores en ataque.
Atlético Nacional busca encaminar su paso por el futbol colombiano, con una seguidilla de resultados negativos, el equipo verdolaga busca mantenerse en el grupo de los ocho y pelear por una nueva estrella de la liga Betplay.
Tras la salida de Gandolfi y sin la confirmación de un nuevo entrenador, Nacional llega al partido del domingo frente a Unión con la mira puesta en tres puntos que lo acerquen cada vez más a la clasificación.
Marino Hinestroza duda para enfrentar a Unión
A un semestre lleno de altibajos para el equipo paisa ahora se le suma una nueva complicación, tras la salida de Gandolfi y sin quien tome el rumbo del equipo oficialmente ahora Nacional piensa en el regreso de Marino Hinestroza, el habilidoso extremo que llegó con molestias después de la convocatoria con la selección Colombia.
Si bien el jugador ha sido pieza clave en Nacional la prioridad en este momento es recuperarlo al 100% para evitar futuras complicaciones. El jugador realizó trabajo de readaptación y todavía no se suma a los entrenamientos con el grupo porque no está totalmente recuperado, según el periodista Mauricio Agudelo es muy poco probable que el jugador viaje a Santa Marta para enfrentar a Unión.
Según el periodista, Marino se encuentra en etapa de reacondicionamiento y la decisión final se tomará dependiendo de la evolución de su estado físico, en caso de confirmarse la baja el equipo verdolaga perdería una ficha clave para el ataque en un momento en el que el equipo necesita sumar de a tres y conseguir la tan ansiada regularidad en liga.
Así podrá ver el partido de Unión recibiendo a Nacional
Unión Magdalena recibirá a Nacional el domingo 21 de septiembre a partir de las 4:00p.m. y se podrá disfrutar en la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.
