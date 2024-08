Dudamel advirtió al club tras derrota contra Santa Fe: “lo discutiré internamente”

Como dicta el fútbol, las revanchas siempre estarán, e Independiente Santa Fe la tuvo, enfrentando a Atlético Bucaramanga en condición de visitante, después de lo que fue la pérdida del título en Bogotá por los lanzamientos desde el punto penal. Sin embargo, más allá del resultado por la mínima diferencia, gracias a un solitario tanto de Julián Millán, la molestia en el conjunto local fue por el arbitraje.

Y es que, no era para menos, pues el juez central, Carlos Betancur expulsó a tres jugadores, dos de Bucaramanga y uno de Santa Fe. Carlos Romaña entró fuerte contra Yilmar Velásquez, y llegó la polémica, pues, si bien fue con intensidad, apenas lo rayó en la pierna. Lo que era una amarilla en primera instancia, terminó en roja por el VAR.

Luego, a Santa Fe le expulsaron por segunda amarilla a Jhojan Torres, y finalmente, Fredy Hinestroza, también por doble amonestación dejó el campo de juego sobre los últimos minutos. Las rojas han sido una tendencia en Bucaramanga, y así lo dejó ver Rafael Dudamel en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el cuadro cardenal, “me gustaría ver al equipo en varios partidos seguidos en 11 contra 11 para hacer una evaluación completa y correcta”.

LA MOLESTIA DEL PARTIDO Y DEL ARBITRAJE

Quedaba la espinita que quería sacarse Independiente Santa Fe por la final del semestre pasado. Rafael Dudamel reveló la preocupación que ha tenido en este juego y a lo largo del torneo con el equipo campeón y que no ha podido corregir, “estamos en un proceso de reconstrucción para mejorar, y no es sencillo. Perder en casa me produce mucha molestia, pero entiendo que hemos jugado solo cuatro partidos y nos han hecho goles que nos han costado seis puntos, muchos de ellos de pelota parada. Esto lo discutiré internamente con los jugadores”.

Hizo un reflejo sobre lo que ha sido este arranque con el semestre pasado, “el semestre pasado todo salía perfecto, tanto en lo futbolístico como en las decisiones arbitrales y ganábamos. Ahora, el juego no nos favorece de la misma manera, pero debemos asumir nuestras responsabilidades sin señalar externamente y mejorando nuestra actitud. Así, podremos competir nuevamente sin dejar escapar ningún detalle”.

Sobre el arbitraje de Carlos Betancur, explicó lo que le dijo al final del partido que le costó una amonestación, “no soy quién para juzgar porque ellos no juzgan mi trabajo. Lo que conversé con el árbitro es algo muy del partido, puntos de vista compartidos con respeto y buena comunicación. Aunque a veces salgo molesto, entiendo que los árbitros, como yo, pueden cometer errores. Normalmente tengo una buena comunicación con ellos porque respeto su trabajo, y las conversaciones que tengo con ellos quedan en el campo”.