Dudamel avisó al Pereira tras vencer a Millonarios: "Hay que administrar estas alegrías"

Deportivo Pereira regresó a la victoria después de dos meses en la Liga BetPlay nuevamente en condición de local. Superando a grandes rivales directos para la clasificación, los dirigidos por Rafael Dudamel vencieron nada más ni nada menos que al América en agosto y vuelven a la confianza al dejar atrás a Millonarios.

Un sufrido 3-2 en un juego que iniciaron perdiendo con gol de Leonardo Castro que sirvió para darle tranquilidad a Millonarios. Pereira lo empató desde el punto penal con Yesus Cabrera en una discutida infracción y decisión arbitral y antes de que acabara la primera parte, le dio vuelta con Gustavo Torres.

En el segundo tiempo, un error de Diego Novoa fue definitivo para que Carlos Darwin Quintero cabeceara al fondo del arco albiazul para poner un tercer tanto que da respiro para el Pereira que no ganaba desde hace dos meses. Rafael Dudamel analizó la victoria con más tranquilidad y sin tanta explosividad como antes.

RAFAEL DUDAMEL Y SUS SENSACIONES DE LA VICTORIA ANTE MILLONARIOS

El director técnico del Pereira afirmó, “era necesario en un momento, más que especial, obligatorio. Tiene un gran valor haber obtenido los tres puntos porque sabíamos que las cuentas no nos estaban ayudando para clasificar y el margen de error nuestro es casi que mínimo. Era obligatorio ganar contra un rival con mismas aspiraciones.

Haber comenzado perdiendo el partido nos golpeó. Estábamos en esa lectura que pretendía el rival y recibir ese gol fue un golpe fuerte. Nos repusimos, tuvimos secuencia de pase, adelantando nuestras líneas y volvimos a llenarnos de confianza que vale el doble porque le has ganado a Millonarios. Nos revitaliza, se los decía a los jugadores porque llevábamos muchos partidos sin ganar y ahora estamos a dos puntos del octavo”.

Rafael Dudamel también habló de las cualidades que tuvo el Pereira, “ha habido puntos altos, Carlos Darwin, que Yesus esté en buena forma por las lesiones que venía arrastrando, esto nos da buen juego, nos da jerarquía y hace que cuando el equipo esté bien, esté mentalizado en el partido. Hay que saber administrar estas alegrías porque todo es muy rápido en esta liga”.

Extrañó la ausencia de Samy Merheg y de Marco Pérez, “jugamos con un 4-3-3 en dodnde Gustavo Torres hizo la posición de ‘9’ (por no tener a Merheg ni a Pérez). Cambia la característica, no es su posición habitual y la idea ha sido el poder tener tanto a Yesus como a Carlos en el campo. Nos da una verticalidad hermosa, y el club necesita serie de pases y eso lo da Yesus con Kelvin Osorio. Eso ha permitido tener mayor profundidad”.

LA CLAVE PARA PODER REMONTAR EL PARTIDO

Si bien los primeros minutos fueron de trámite, de leer a Millonarios y en esa lectura llegó el gol de Millonarios. Ahí aparece un equipo más organizado en busca de igualar y remontar el juego, “la clave, sobre todo es ese nivel de compromiso que tuvo el equipo. Línea por línea fuimos muy organizados y tuvimos juego asociativo en la mitad de la cancha que nos permitió controlar el partido con la pelota.

Afirmó que hubo una cosa que le gustó bastante en el equipo y que fue esencial para llevarse los puntos, “son pequeños detalles, independientemente del resultado lo que más me gustó es que en muchos pasajes tuvimos una secuencia de pases que terminaba en una llegada al área de ellos”.

Pereira necesita seguir por la senda victoriosa en la visita a Barranquilla enfrentando al Junior en la fecha 16. Con un triunfo se meterían dentro de los ocho si se dan algunos resultados de rivales directos en sus respectivos partidos.