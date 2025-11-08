Dudamel caería de pie: el grande de la Liga BetPlay que lo quiere

La situación del Deportivo Pereira en la Liga BetPlay dejó serias consecuencias en el club. No solo la crisis administrativa afectó lo deportivo, sino que también empezó a acabar con la plantilla con la renuncia el 29 de octubre de Rafael Dudamel, la salida de Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yúber Quiñones, y seguramente, vendrán más salidas.

Desde que Rafael Dudamel decidió renunciar al club, su nombre no iba a pasar desapercibido en la Liga BetPlay con varios interesados en quedarse con el entrenador venezolano que salió campeón con el Deportivo Cali en 2021 y con Atlético Bucaramanga en el 2024.

¿Dirigirá a Santa Fe que está buscando técnico? ¿Tomará a Millonarios en algún momento? Son dos preguntas que aparecieron, pero ni los cardenales se han pronunciado al tema del ex Deportivo Pereira ni tampoco los albiazules están interesados, dado que Hernán Torres continuará.

Un caso similar al de Millonarios aparece en el futuro del venezolano que está siendo sondeado en un equipo del rentado colombiano que ya cuenta con proceso con un entrenador. Debería esperar entonces a que se anuncie una posible salida del director técnico y ahí sí podría ser contratado.

JUNIOR TIENE A RAFAEL DUDAMEL EN LA CARPETA

Pese a la irregularidad de este semestre con el Junior de Barranquilla, todo parece indicar que, pase lo que pase en estas dos fechas restantes y en los cuadrangulares si se da la clasificación del cuadro atlanticense, Alfredo Arias continuará dentro del banquillo para el 2026.

Las críticas que rodean al uruguayo pueden hacer de las suyas, y por esta razón, este viernes 7 de noviembre, Daniel Pérez aseveró en el programa Sin Boleta que apareció el nombre del venezolano como una opción, “me dijeron que, si se va Alfredo Arias, el entrenador que quiere Junior para el otro año es Rafael Dudamel”.

Por ahora no hay nada cierto y Junior necesitará tan solo un punto para sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales de manera oficial. No habría entonces una necesidad grande en conseguir entrenador, dado que Alfredo Arias está cerca de jugar las finales. Sin embargo, por el ruido de la hinchada, en carpeta aparece Rafael Dudamel.

Junior es un equipo que oye mucho lo que pide la hinchada y, aunque no se han pronunciado, el entrenador venezolano puede ser una de las grandes opciones en caso de que salga Alfredo Arias de la dirección técnica.

¿NO LLEGARÍA RAFAEL DUDAMEL A MILLONARIOS O A SANTA FE?

A lo largo de la salida de Rafael Dudamel del Pereira, se tocó el tema de la posible opción de tomar a Millonarios o a Santa Fe. El director técnico habló en La FM Más Fútbol en donde indicó que no ha habido conversaciones con ninguno de los dos clubes bogotanos.

De hecho, afirmó que lo de Millonarios son especulaciones, “el 30 de diciembre del año pasado recibí la llamada de Ricardo Pérez, y estuvimos sentados conversando sobre la posibilidad de llegar y al final eligieron a David González. Esa ha sido la única vez que ha habido un sondeo formal y hace mucho no ha habido nada”.

Por su parte, con Santa Fe indicó que nunca ha habido diferencias con el presidente, Eduardo Méndez, “cuando dirigía Venezuela y Méndez tomó Santa Fe, recibí una llamada y me dijo 'flaquito, cualquier jugador que tenga la selección que me puedas recomendarme y yo le dije que con todo gusto y todo cariño.

La última vez que nos cruzamos fue en el aeropuerto de Barranquilla tras el partido de Bolivia vs Colombia, nos saludamos, en el avión veníamos casi que paralelo, me hizo bromas y se ha especulado mucho también sobre unas diferencias, pero jamás. Cada vez que nos hemos cruzado en un estadio, en un avión, siempre ha habido cordialidad y respeto hacia los dirigentes de Santa Fe".