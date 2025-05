Dudamel defendió el triunfo del Pereira ante Pasto: “si quieren 100 pases vean al City”

El estratega venezolano admitió que Pereira fue justo ganador del partido

Dudamel explicó también que pese a no ser muy vistoso el juego del Deportivo Pereira, el equipo supo manejar los ritmos del partido y controlar al rival, en el primer tiempo en una fase ofensiva y en el segundo tiempo en una labor más reactiva.

“En el primer tiempo cuando tuvimos piernas fuimos muy superiores, en el segundo tiempo cuando llegó el desgaste nos fortalecimos en la zona defensiva en el 5-4, no todas las noches vamos a poder hacer 3 goles como en Rionegro, a veces toca como esta vez sostener el resultado, pero creo que esta vez hemos sido dominadores del juego y merecedores del triunfo”, aseguró Dudamel.

"Me siento muy complacido, da gusto trabajar con un grupo comprometido que se ha esforzado al máximo, no solo en lo físico sino también en lo táctico, en los momentos en los que no teníamos el balón tuvimos orden y corrimos”, añadió el estratega.