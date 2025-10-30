Dudamel descartado como opción para Santa Fe por insólita razón

Dudamel, un nombre que generó ilusión en la hinchada

Luego de presentar su renuncia al Deportivo Pereira por los constantes retrasos salariales, Rafael Dudamel quedó libre y disponible para asumir un nuevo proyecto. Su nombre comenzó a sonar con fuerza entre los hinchas de Santa Fe, quienes recordaron su paso como jugador por el club y lo ven como un técnico con la experiencia necesaria para afrontar la actual crisis deportiva.

El estratega venezolano, campeón con Deportivo Cali en 2021 y con Atlético Bucaramanga en el primer semestre de 2024, parecía un candidato lógico por sus recientes éxitos en el fútbol colombiano. Sin embargo, desde las directivas del cuadro cardenal aclararon que no está entre las opciones reales para asumir el cargo.

La razón detrás del veto a Dudamel

Según reveló el periodista Gabriel Meluk, de deportes de El Tiempo, “hasta donde sé por fuentes precisas, Rafael Dudamel no es opción para Santa Fe”. La razón, al parecer, tiene que ver con un episodio ocurrido durante la final del primer semestre de 2024 entre Santa Fe y Atlético Bucaramanga, cuando Dudamel dirigía al equipo santandereano.

De acuerdo con la información, durante el partido de ida en el estadio Alfonso López, el técnico venezolano habría tenido un mal trato con la delegación de Santa Fe, algo que dejó una mala impresión en los directivos y marcó distancia desde entonces.