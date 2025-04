Dudamel destapó todo: reveló la razón por la cual Santa Fe no lo contrató

Rafael Dudamel se vuelve a robar las miradas del fútbol colombiano tras anunciar su tan esperado regreso tras su polémica salida de Atlético Bucaramanga a pocas semanas de haber logrado un hecho histórico al quedar campeón después de 75 años. El estratega venezolano duró un par de meses sin actividad en el banquillo técnico, pero finalmente fue Deportivo Pereira el club que le abrió las puertas para que volviera a dirigir en la presente temporada.

Sin embargo, Dudamel estuvo vinculado con Santa Fe durante varios días desde que se confirmó la destitución de Pablo Peirano como técnico del cuadro 'cardenal'. El venezolano tuvo un paso significativo por Santa Fe siendo su guardameta y junto con ello se llevó el respeto y cariño de varios hinchas, lamentablemente esto no bastó, ya que las directivas del club bogotano se terminaron inclinando por Jorge Bava, decisión cuestionada hoy día y que llevó a Rafael a confesar por qué no fue elegido.

Con tan solo 52 años, Rafael Dudamel se convirtió en uno de los técnicos más codiciados del Fútbol Profesional Colombiano al haber conseguido sacar campeón a dos equipos que venían de una gran sequía de títulos como lo son Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Razón por la cual se posicionó también como un gran candidato para llegar a dirigir a Santa Fe.

El propio Dudamel fue quien dio a conocer las razones que no le permitieron llegar al 'león', en donde menciona que hubiera estado claramente muy alegre por todo lo que vivió con el club durante su tiempo como futbolista, pero que lamentablemente las influencias que hay en la mesa directiva son más fuertes y se dejan llevar por las "amistades" y los respetivos contactos que estas tengan para beneficiar a la institución, por lo que no habría entrado en los planes de fichaje a pesar de conocerlos y entablar un par de conversaciones.

"Es una historia que todos saben y no tengo la menor intención de entrar en polémica para nada. Tengo un gran respeto por Independiente Santa Fe, viví años extraordinarios, con recuerdos muy especiales, pero quienes están al frente hoy del club no tuve la oportunidad de trabajar con ellos como futbolistas y hoy como entrenador he tenido algunos encuentros. Entiendo que cada uno tiene su gusto, su proyección, sus amigos, y muchas veces los amigos también influyen en sus decisiones, consejos, quienes los asesoren y hoy no se ha dado, yo sigo feliz, tranquilo, me siendo afortunado de estar en Pereira y sigo haciendo carrera. Después el tiempo seguramente en algún momento nos cruzará y nos pondrá juntos". Dijo Dudamel en el VBAR.