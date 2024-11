Dudamel estalló tras grave denuncia al DIM: "no es algo normal"

Este domingo se vivió un partido polémico entre Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín que quedó con un resultado final de 2-3 a favor del 'poderoso', pero luego del encuentro se vivió una polémica tras una denuncia que hizo estallar a Rafael Dudamel, técnico del conjunto 'leopardo'.

En rueda de prensa, una periodista le dice a Dudamel que, al parecer, vieron a Juan Camilo Restrepo, presidente del DIM, entrando al cuarto del VAR durante el descanso del primer tiempo a lo que claramente el entrenador venezolano reaccionó tildando como una situación muy grave que se une a algunas decisiones arbitrales con las cuales no estaba de acuerdo.

"No tenía conocimiento de esa situación. Por eso, no me consta que el presidente del equipo rival haya entrado al cuarto del VAR. Sin embargo, si así fue, me parece bastante delicado. Me imagino que es una denuncia y lo habrán visto, así que si así fue, los primeros que deben decir algo son los del VAR, desde lo administrativo", inició diciendo.

Vea también: Medellín remontó y derrotó a Bucaramanga: partido crucial

Por otro lado, continuó: "En caso de que sea cierto, la parte disciplinaria también actuará. Me sorprende, no es algo normal. Pero bueno, en esos casos, sin tener certeza de que eso haya sido así, entra uno a revisar muchas cosas que pusieron en el segundo tiempo, como la expulsión de Jefferson Mena, donde el árbitro estaba al frente y luego lo expulsa".

"Si el presidente de Independiente Medellín tuvo esa actitud de haber ido al cuarto del VAR en el entretiempo, me parece bastante grave y delicado. Esperemos a ver cómo se pronuncian en las últimas horas, ante esa delicada situación, desde las diferentes partes que puedan estar involucradas en este caso en particular", finalizó diciendo.

Le puede interesar: [VIDEO] Audio del VAR de polémica jugada en el Bucaramanga vs América

Así las cosas, ahora solo queda ver hasta donde llegará esta denuncia que, claramente, pone un antecedente en lo que ocurrió durante el encuentro.