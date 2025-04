Dudamel hizo jalón de orejas al Pereira: “Que no estén con nosotros...”

Llegó una nueva era en el Deportivo Pereira después de la salida de Luis Fernando Suárez del banquillo y la designación de un entrenador interino que dirigió ante Boyacá Chicó. La presidencia y los directivos confirmaron a Rafael Dudamel que estaba libre al finalizar su contrato con el Atlético Bucaramanga antes de iniciar el 2025.

Rafael Dudamel tuvo varias ofertas sobre la mesa en este último tramo. Estuvo en el radar de Santa Fe antes de la llegada de Jorge Bava, sonó para Millonarios, volvió a estar en la órbita del Atlético Bucaramanga, y finalmente, tomó al Deportivo Pereira gracias a la seriedad del proyecto y del presidente que lo hicieron elegir esa sobre otras opciones que tuvo.

El próximo reto del Deportivo Pereira con Rafael Dudamel será el sábado 11 de abril cuando enfrenten a Unión Magdalena en condición de visitante. Un vibrante encuentro ante un club que todavía no sabe lo que es ganar en las primeras doce fechas. Y antes de dirigir su primer partido, el entrenador venezolano envió un recado a su plantilla.

LA ADVERTENCIA DE RAFAEL DUDAMEL PARA LOS JUGADORES DEL PEREIRA

Su llegada al club llegó con revoluciones por la salida de Jhostin Medranda que, según el Pereira, acabó su contrato de mutuo acuerdo, mientras que algunos allegados a la órbita ‘Matecaña’ sostienen que su adiós de la institución fue por temas delicados.

Ante esta situación, Rafael Dudamel tomó la palabra, después de que lo presentaran oficialmente. Aprovechó para enviarles un mensaje a sus dirigidos para que no ocurran otro tipo de salidas y para que se tome con la mayor seriedad el proyecto. Además, también invitó a que el Hernán Ramírez Villegas se llene en los partidos de local.

“El que no tenga la ilusión todos los días de venir a entrenar y de llegar al partido, a ganar, no va a poder estar con nosotros”, indicó muy contundentemente el entrenador ex Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali. Rafael Dudamel logró dos títulos en sus primeras experiencias con dichos clubes y ahora espera repetirlo con el Pereira.

También pidió que haya más apoyo en los partidos de local, “la invitación a la hinchada es que el martes hagan un acompañamiento masivo y que hagamos clic para que vengan cosas muy importantes. Es importante que cuando la gente venga a ver el equipo, sepa a qué juega el equipo, que sea desde una identidad definida”.

Por su parte, el presidente de la institución, Álvaro López le pidió el título, “en tus manos está el futuro del Deportivo Pereira. Nos negaste la final del 2024, y por el motivo, causa o razón que haya pasado, quiero que nos devuelvas esa sonrisa, esa final que nos quitaste, Rafa”.