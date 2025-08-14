Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 21:22
Dudamel no ocultó su sentir por el América de Raimondi: "Le teníamos respeto"
El Matecaña superó a su rival de turno y el entrenador venezolano celebró en rueda de prensa.
Deportivo Pereira dio un golpe de autoridad en la Liga Betplay al vencer 2-1 al América de Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en juego válido por la séptima fecha. Los Matecañadas se quedaron con la victoria gracias a anotaciones de Juan David Ríos y Samy Merheg, mientras que por los Escarlatas descontó Jan Lucumí.
Fue un juego en el que el Pereira aprovechó al máximo la expulsión de José Cavadía en el cierre del primer tiempo para imponer condiciones y quedarse con tres puntos vitales. Así, se metió parcialmente en el grupo de clasificados a cuadrangulares.
Puede leer: Duro testimonio sobre Juan Guillermo Cuadrado: "Fue terco y se equivocó"
Luego del juego, el entrenador de Pereira, Rafael Dudamel, expuso las sensaciones que le dejó su Pereira en cancha, exaltando la labor de sus dirigidos, y de paso llenando de elogios a América de Cali como institución.
Lo que dijo Dudamel luego de Pereira 1-0 América
Según Dudamel, lo que hizo Deportivo Pereira en la noche de este jueves 14 de agosto, "fue una demostración de ambición y competitividad", teniendo en cuenta el equipo que se puso en frente y a que realmente el Matecaña supo manejar los tiempos del partido y aprovechó las ventajas que dio su rival.
"Aplaudo y admiro el trabajo de mis dirigidos", añadió Dudamel, pues consideró que su equipo fue muy aplicado y entendió la propuesta de América para sobre ella atacar los espacios y aprovechar los ventajas que dio en cancha.
La opinión de Dudamel sobre América de Cali
Sobre el cuadro Escarlata, Dudamel tuvo una opinión que llamó la atención de propios y extraños, pues considera que se trata de "un América, siempre encopetado, grande e histórico", que habitualmente es protagonista en el fútbol colombiano.
Le puede interesar: Jugador que 'coqueteó' con Santa Fe y América, rompió el silencio: "Mi futuro sería distinto"
"Le teníamos respeto", finalizó Rafael Dudamel sobre el América al que enfrentó en la noche de este jueves, sin decir que este se haya perdido una vez Deportivo Pereira se impuso 2-1 en su cancha.
"Estamos muy lejos de nuestra mejor versión", dijo el entrenador venezolano, quien considera que en su equipo todavía hay mucho talento por explotar y confía en que este Deportivo Pereira seguirá en alza hasta los cuadrangulares semifinales.
Fuente
Antena 2