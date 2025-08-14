Dudamel no ocultó su sentir por el América de Raimondi: "Le teníamos respeto"

Deportivo Pereira dio un golpe de autoridad en la Liga Betplay al vencer 2-1 al América de Cali en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en juego válido por la séptima fecha. Los Matecañadas se quedaron con la victoria gracias a anotaciones de Juan David Ríos y Samy Merheg, mientras que por los Escarlatas descontó Jan Lucumí.

Fue un juego en el que el Pereira aprovechó al máximo la expulsión de José Cavadía en el cierre del primer tiempo para imponer condiciones y quedarse con tres puntos vitales. Así, se metió parcialmente en el grupo de clasificados a cuadrangulares.

Luego del juego, el entrenador de Pereira, Rafael Dudamel, expuso las sensaciones que le dejó su Pereira en cancha, exaltando la labor de sus dirigidos, y de paso llenando de elogios a América de Cali como institución.

Lo que dijo Dudamel luego de Pereira 1-0 América

Según Dudamel, lo que hizo Deportivo Pereira en la noche de este jueves 14 de agosto, "fue una demostración de ambición y competitividad", teniendo en cuenta el equipo que se puso en frente y a que realmente el Matecaña supo manejar los tiempos del partido y aprovechó las ventajas que dio su rival.