Dudamel no se guardó nada contra DIMAYOR y explotó: “Pasan cosas extrañas”

Rafael Dudamel no ha podido convencer en este Deportivo Pereira en medio de varios rumores que lo ponen afuera de la institución con la posibilidad de tomar las riendas de Venezuela. Dudamel se encargó de negar esta información, comprometiéndose completamente con el cuadro pereirano, pero los resultados no se siguen viendo.

Y es que, cuando todo parecía bien para el Deportivo Pereira que había abierto el marcador gracias al gol del artillero Samy Merheg, todo se vino abajo por una polémica con la que el Boyacá Chicó logró poner el empate de manera agónica desde el punto penal.

Carlos Márquez, juez central encargado para el partido que cerró la fecha 12 dio de qué hablar con una pena máxima que puso en jaque el final del partido y el triunfo del Deportivo Pereira. Keiner Jiménez, encargado del VAR le dio la mano al árbitro y se confirmó el penal que ejecutó Johan Bocanegra. Lo más curioso es que nadie del cuadro boyacense se percató de la jugada y no pidieron la infracción.

En la jugada del penal hubo un forcejeo normal de Santiago Aguilar con un rival ajedrezado y parecía todo normal. Carlos Márquez señaló al punto penal y, pese a que hubo varios minutos de incógnita con el VAR, se revisó un fuera de juego que no fue y se continuó con la polémica de la pena máxima.

RAFAEL DUDAMEL EXPLOTÓ CON EL ARBITRAJE

No ha sido el mejor semestre para el Pereira en temas deportivos ni financieros. Rafael Dudamel le puso la cara y aseguró su continuidad pese a la realidad que tienen. La victoria los podía dejar en la décima casilla cerca de sellar la clasificación. El empate los alejó.

En la rueda de prensa, el entrenador venezolano se refirió a la jugada polémica de los últimos segundos y sentenció que, “hicimos un partido muy correcto ante un equipo muy necesitado que sabíamos tenía sus puntos frágiles y por allí los aprovechamos (...) cómo tú bien lo dices en la pregunta, al final una polémica: no es raro que cuando uno viene a esta cancha, siempre pasan cosas extrañas y hay muchas causalidades".

Y es que no es la primera vez que a Rafael Dudamel le pasa algo en el Estadio La Independencia de Tunja. Con el Bucaramanga también hubo polémicas cuando visitaron al Boyacá Chicó que llevó al club a una protesta. En aquel encuentro, Keiner Jiménez también estuvo encargado del VAR. Una queja contra la DIMAYOR por las casualidades en las designaciones arbitrales.

De hecho, sobre esa jugada con el Bucaramanga recordó que, “hace casi un año vine aquí y también tuve una polémica, y en aquel momento el señor del VAR, Keiner Jiménez, era el mismo que hoy (domingo) sancionó el penal; ya ahí le encuentro la justificación a todo. Pero bueno, sin duda alguna que esto empaña al fútbol colombiano. Yo se lo decía la juez central principal, esto no es un Boyacá Chicó contra Pereira esto es el fútbol colombiano, es la imagen total".

LO QUE VIENE EN LA LIGA BETPLAY PARA EL DEPORTIVO PEREIRA

Tras las polémicas, dejó claro que van a seguir peleando por sellar la clasificación, "nos vamos amargados por el empate, pero sobre todo triste porque esto empaña la imagen del fútbol colombiano. Nuevamente nos sucede a nosotros, como cuerpo técnico, ya encontré la justificación y por eso les pedía calma a nuestros jugadores; nos toca seguir, matemáticamente tenemos muchas posibilidades, tenemos que seguir en estas batallas, partido a partido, el equipo se ha mostrado entero físicamente, íntegros como profesionales y de la mano de ellos vamos a seguir luchando contra todo".

Con 12 partidos disputados, el Pereira ocupa la casilla 11 con 14 puntos. Está a solo tres unidades del octavo puesto que mantiene el Deportivo Cali, igualado con Santa Fe con 17. En ese sentido, está a solo una victoria de ponerse en esa misma línea y seguir soñando con sellar la clasificación. La victoria en Tunja los iba a dejar a solo uno del octavo.