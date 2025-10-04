Dudamel reconoce el mal momento en Pereira: "insostenible"

Deportivo Pereira pasa por un difícil momento en la temporada 2025, teniendo en cuenta la situación administrativa de la institución, que ha afectado considerablemente el rendimiento en la Liga BetPlay.

El equipo matecaña no gana desde el 14 de agosto, cuando superó en la fecha 7 a América, desde entonces registra cuatro empates y tres derrotas.

En la noche del viernes 3 de octubre, Pereira registró una nueva derrota al caer en condición de visita 0-1 ante Deportivo Cali en duelo válido por la fecha 14 del certamen local.