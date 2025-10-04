Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 08:11
Dudamel reconoce el mal momento en Pereira: "insostenible"
Pereira perdió con Deportivo Cali en la fecha 14 de la Liga BetPlay.
Deportivo Pereira pasa por un difícil momento en la temporada 2025, teniendo en cuenta la situación administrativa de la institución, que ha afectado considerablemente el rendimiento en la Liga BetPlay.
El equipo matecaña no gana desde el 14 de agosto, cuando superó en la fecha 7 a América, desde entonces registra cuatro empates y tres derrotas.
En la noche del viernes 3 de octubre, Pereira registró una nueva derrota al caer en condición de visita 0-1 ante Deportivo Cali en duelo válido por la fecha 14 del certamen local.
Al término del compromiso, el entrenador Rafael Dudamel lamentó la situación del equipo y reconoció el "esfuerzo" que hacen los jugadores.
"Cómo líder del equipo trato de gestionar cada momento. Estamos en todo nuestro derecho de poder reclamar, de esperar que se maneje todo de otra manera, que se pueda tener todo al día. No dudo de los esfuerzos que puedan estar haciendo en la dirigencia para solventar la situación. Pero eso no deja de convertir el día a día en una dificultad. Cada uno tiene un contexto de vida distinto y hay que ponerse en el pellejo de los futbolistas y saber de qué manera se le puede exigir en cada partido. Le pido a la gente que entienda que son seres humanos y no son robots", dijo.
Dudamel quiso exaltar el "sacrificio" del grupo de futbolistas para mantenerse en competencia, a pesar de las deudas.
"Este grupo de futbolistas trabaja, se entrega y son profesionales. En otras circunstancias este equipo estaría en un lugar diferente. Voy hasta el final con el plantel. Yo lo armé", afirmó.
Finalmente, el estratega dejó en el aire la posibilidad de "hacer una pausa" en su gestión en Deportivo Pereira.
"En el momento que haya que hacer la pausa, tendremos que replantear muchas cosas, veremos, antes que termine todo esto ojalá existan las prontas soluciones, estamos llegando a un momento insostenible", agregó.
Fuente
Antena 2