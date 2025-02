Dudamel rompió el silencio y habló de su chance de ser técnico de Santa Fe

Dudamel dejó claro su deseo de volver a dirigir

El fútbol no da espera y las directivas de Santa Fe se empiezan a mover buscando nuevo entrenador, por eso, Rafael Dudamel habló de los rumores de su posible llegada al ‘cardenal’, asegurando que de momento no ha tenido comunicación con alguien de Santa Fe, pero deja entrever que lo entusiasma poder llegar al banquillo del cuadro rojo.

“No he tenido ningún acercamiento con gente de Santa Fe, ni con directivos ni con nadie, pero tengo una gran expectativa de volver a dirigir, de estar en un entrenamiento y sentir la adrenalina del fútbol”, empezó diciendo el venezolano.

Dudamel quiere dirigir a Santa Fe y espera llamada del equipo rojo

Ante la pregunta de si le gustaría dirigir a Independiente Santa Fe (equipo donde jugó entre 1995 y 1997 como arquero), el técnico de en evidencia su alegría por asumir ese reto.

“Son lugares especiales, allí consolidé mi carrera profesional, me genera mucha ilusión y expectativa, pero lo que más me agrada es el cariño de la hinchada, los mensajes por redes sociales deseando que pueda llegar”, aseguró Dudamel.

Le puede interesar: Dardo a Falcao de directivo de Millonarios: "no soy responsable de que haya errado 3 goles"

Por último, el técnico que ha salido campeón en Colombia con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, aseguró que su alto salario no debería ser un impedimento para tener un acuerdo con las directivas, sugiriendo que lo llamen para conversar y que el dinero para él no es algo primordial.

“Hay objetivos y hay metas, a mí no me mueve el dinero, si fuera así no me hubiera ido a Bucaramanga donde firmé el contrato más bajo de mi carrera, la idea es que haya una conversación y allí salgan los objetivos que se puedan trazar”, aseveró el entrenador.

“En este mercado de futbol colombiano hay que respetar la decisión de los dirigentes, ellos saben muy bien cuál es la mejor decisión, de mi parte ya he repuesto las suficientes energías para estar de vuelta a las canchas”, añadió Rafael Dudamel en una entrevista con el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa radial 'Blog Deportivo'.