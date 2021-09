Dudamel se defiende y le responde al 'Tigre' Castillo y a los hinchas del América

El debut del técnico Rafael Dudamel en el banquillo técnico del Deportivo Cali no fue el mejor. El estratega venezolano cayó por la mínima diferencia ante América y dejó mal parado al timonel, quien recibió algunas críticas por sus recientes declaraciones cuando fue presentado a los medios.

El exfutbolista y referente del cuadro ‘escarlata’, Jairo el ‘Tigre’ Castillo, aprovechó la victoria del América para enviarle un mensaje polémico a Dudamel, quien también le respondió al ‘Tigre’ diciendo que sus declaraciones anteriores fueron “sacadas de contexto”.

“La frase que dije del estadio fue totalmente sacada de contexto, yo me referí al orgullo que se debe tener y al hincha del Deportivo Cali, pero todo se abrió a todo tipo de comentario”, señaló Dudamel en Zona Libre de Humo.

Hay que recordar que todo inició con sus declaraciones al ser presentado, pues el estratega dijo que no veía el momento de dirigir el partido para “poder reencontrarnos en nuevo estadio (Palmaseca) y no en El Pascual; en una casa propia y no en una casa alquilada. Esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque”.

Asimismo, el timonel ‘azucarero’ le restó importancia al decir que “siempre van a encontrar hacia los rivales y colegas, respeto. Siempre recuerdo los tres años en Deportivo Cali, pero tuve un paso por América de Cali y fue un club dónde me trataron bien. No es mi característica irrespetar al rival”.