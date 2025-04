Dudamel se quitó mérito tras la victoria vs Cali: "Sería mentiroso decir que hice grandes cosas"

Nueva fecha para el Deportivo Pereira que ha venido de menos a más en esta Liga BetPlay 2025-I. Sin duda alguna, el cuadro ‘Matecaña’ es uno de los candidatos por lo hecho en los últimos años, en donde logró conseguir su primera estrella a finales del 2022. Luis Fernando Suárez no pudo sumar de a tres durante las primeras jornadas y, tras su salida, llegó Rafael Dudamel como el nuevo encargado.

La historia con el entrenador venezolano inició en condición de visitante ante un Unión Magdalena que le emparejó las acciones cuando Pereira ganaba con mucha comodidad con un 0-2. En un abrir y cerrar de ojos, el Ciclón igualó en el agregado aguando el debut de Rafael Dudamel, pese a no haber estado desde la raya.

Vea también: Dudamel no olvida al Cali: desde Pereira dejó claro mensaje

En ese orden de ideas, este fue el primer partido en el que sí pudo estar Rafael Dudamel en el banquillo de suplentes y dirigiendo en condición de local. Alineó a Samy Mehreg que no era la carta habitual para Luis Fernando Suárez y el colombo libanés le respondió con un golazo vulnerando al Deportivo Cali. Luego, Carlos Darwin Quintero marcó el segundo de la noche para el contundente 2-0.

RAFAEL DUDAMEL: "LO MEJOR QUE HICIMOS FUE ELEGIR EL ONCE INICIAL"

En cuanto a la actitud que demostraron, Rafael Dudamel no dudó en destacar que, “el mérito completo lo tienen los futbolistas. No tengo la intención de colgarme una medalla. Lo mejor que hemos hecho fue la designación del once inicial. Elegimos futbolistas de fibras rápidas, de mayor profundidad y el regulador en la mitad de la cancha que es Carlos Darwin Quintero, nuestro jugador diferente. Me alegra que la gente se haya ido feliz porque el esfuerzo fue para regalarles la alegría”.

Un partido de detalles que el venezolano afirmó que, “siempre son importantes, especialmente cuando tienes a un equipo de tan buen nivel. Fue un partido tácticamente muy bien jugado. Tener el partido a tu favor permite dar una buena lectura para ayudar al equipo desde afuera”. También sentenció que es fácil dirigir al Pereira, pues todos los jugadores entienden a la perfección las indicaciones.

Pereira no demoró en aplaudir a Rafael Dudamel. No solo los jugadores, sino la afición vibró en casa con el estreno del ex Deportivo Cali, “sería mentiroso decirte que hice grandes cosas. Es toda de los jugadores. Me gusta decir que me he encontrado con un grupo fantástico de futbolistas y esperamos que puedan entender lo que deseamos. Aporté la elección de los jugadores. Les dije que cada reunión, charla, partido y entrenamiento iremos colocando una piedrita”.

Le puede interesar: Dudamel debutó con Pereira: triunfo sin despeinarse ante el Cali

Afirmó que no hicieron nada extraordinario, más allá de tener la actitud en cada entrenamiento, sesión de trabajo, charla y, obviamente, en el partido. Sobre Jhon Largacha, que no venía teniendo minutos, aseveró que, “nos gusta algo distinto, es natural, no nos inculcan a todos lo mismo y es lo que hace la diferencia. Dentro del proceso que vamos iniciando es el conocer las capacidades del plantel. Largacha me dio lo que había proyectado. Salió como lo habíamos proyectado con el cuerpo técnico”.

La mano de Rafael ya se está viendo por el juego en las bandas como lo hizo en Bucaramanga y ahora lo hace en los carriles con Yeison Suárez y Walmer Pacheco, “son muy diferentes (los esquemas de clubes). Intentamos hacerlo contra Unión y quise apoyarme más con la huella táctica del 4-4 soltando a Carlos Darwin y rodeándolo bien. Tenemos los elementos para hacer lo mismo, pero requerimos tiempo. Me gusta este esquema porque me han demarcado con el sistema del 5-4-1 y el 3-4-3 que llaman muy defensivo. Tiene mucho valor ganar con el 4-4".