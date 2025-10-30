Actualizado:
Dudamel ya tendría nuevo equipo en la Liga Betplay: "Está acordado"
El venezolano viene de presentar su carta de renuncia a Deportivo Pereira.
Rafael Dudamel se despidió del Deportivo Pereira hace unos días al presentar su carta de renuncia bajo el argumento que lleva varios meses sin devengar salario. Ya sin contrato, su agente se ha acercado ha varios clubes, y parece tener todo acordado con un equipo de la Liga Betplay.
Según informó periodista Maria Elena Chavarro, hay avances para que Rafael Dudamel sea el nuevo director técnico de Millonarios a partir de la temporada 2026. En su cuenta de X la citada comunicadora confirmó que su agente estuvo en la sede del Embajador.
Se cree que "está acordado", remató la Negra Chavarro acerca de la llegada de Dudamel a Millonarios, recordando que desde antes de renunciar a Pereira venía sonando el nombre de ese entrenador para el cuadro Albiazul.
Claro está que por ahora no habrá anuncio oficial, teniendo en cuenta que Millonarios terminará el semestre bajo las órdenes de Hernán Torres, pese a que tiene muy poca probabilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales.
De darse la llegada de Dudamel a Millonarios, se trataría de un 'golpe de autoridad' por parte de los Embajadores, pues sin duda se trata de uno de los mejores entrenadores del medio, quien guio a dos equipos a ser campeones de la Liga Betplay.
Palmarés de Rafael Dudamel como entrenador
Rafael Dudamel, con 15 años de carrera como entrenador, fue campeón de la primera división del fútbol colombiano con Deportivo Cali en 2021-II y Atlético Bucaramanga en 2024-I.
Además, el venezolano ha dirigido a la Selección Venezuela absoluta, la sub 20 -donde fue subcampeón del Mundial- y la sub 17; en clubes estuvo al frente de Atlético Mineiro, Universidad de Chile y Necaxa, entre otros. Bajo su mando, Deportivo Pereira tuvo un rendimiento del 51 % (13V, 10E, 9D).
Dudamel ya fue campeón con Millonarios
No está de más recordar que Rafael Dudamel se desempeñó en Millonarios como arquero entre 2001 y 2002, lapso en el que disputó 27 partidos e hizo parte de la plantilla que ganó la Copa Merconorte 2001.
