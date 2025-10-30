Dudamel ya tendría nuevo equipo en la Liga Betplay: "Está acordado"

Rafael Dudamel se despidió del Deportivo Pereira hace unos días al presentar su carta de renuncia bajo el argumento que lleva varios meses sin devengar salario. Ya sin contrato, su agente se ha acercado ha varios clubes, y parece tener todo acordado con un equipo de la Liga Betplay.

Según informó periodista Maria Elena Chavarro, hay avances para que Rafael Dudamel sea el nuevo director técnico de Millonarios a partir de la temporada 2026. En su cuenta de X la citada comunicadora confirmó que su agente estuvo en la sede del Embajador.

Se cree que "está acordado", remató la Negra Chavarro acerca de la llegada de Dudamel a Millonarios, recordando que desde antes de renunciar a Pereira venía sonando el nombre de ese entrenador para el cuadro Albiazul.

Claro está que por ahora no habrá anuncio oficial, teniendo en cuenta que Millonarios terminará el semestre bajo las órdenes de Hernán Torres, pese a que tiene muy poca probabilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales.