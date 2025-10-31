Dueño de club del FPC abre la venta: pide 30 millones de dólares por su equipo

Quedan varios aspectos por definir en esta Liga BetPlay al igual que en el Torneo y la Copa con la necesidad de dejar decididos a los finalistas de ambas competencias para cerrar la temporada actual del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Lo que ya se sabe es que Envigado y Unión Magdalena disputarán la segunda división a partir del 2026.

El proyecto de Envigado y de Unión Magdalena no fue el mejor, y, en el caso del cuadro samario, sigue el sube y baja cada vez que asciende a la máxima categoría. El ‘Ciclón’ ascendió recientemente y no duró mucho en la primera división cayendo de manera continua al Torneo BetPlay.

Durante este fin de año del FPC se ha hablado del Deportivo Pereira que pedía una cifra millonaria para vender la institución y buscar la solución después de este caso de impagos que los ha seguido por más de ocho meses y que ya determinó la salida de Rafael Dudamel y de algunos jugadores referentes.

No solo sería el cuadro pereirano que pide una cifra enorme para cualquier empresario, sino que el Unión Magdalena, que le pertenece a Eduardo Dávila también abre la venta en caso de que alguien quiera adquirir al equipo samario en el futuro.

EDUARDO DÁVILA LE PUSO PRECIO AL UNIÓN MAGDALENA

El máximo accionista del Unión Magdalena, Eduardo Dávila habló en Zona Libre de Humo acerca de lo que viene para el club y de una posible venta. Dávila sentenció que el descenso se dio por Jorge Luis Pinto y Alexis García, a quienes calificó como un desastre.

Además, afirmó que el ascenso lo buscarán por medio de la base que tienen actualmente, pero seguramente varios saldrían al caer a la segunda división. Entre todas las respuestas acerca del futuro, dejó clara la posibilidad de vender al Unión Magdalena.

Sin embargo, el primer problema para cualquier interesado es la gran suma de dinero que tendría que poner un empresario en la mesa para poder adquirir la institución y buscar una nueva proyección pensando en mantenerse en la primera división.

Eduardo Dávila sentenció que, “si me dan 30 millones de dólares por el equipo, yo lo vendo”. Así de tajante fue la respuesta del empresario y dirigente deportivo sobre la posibilidad de ceder el club a algún otro interesado.

No obstante, parece ser una cifra compleja para cualquier empresario que quiera adquirirlo. Esos 30 millones de dólares se asemejan al valor que también estaba buscando el Deportivo Pereira en caso de vender a la institución. Habrá que esperar si algún grupo inversor le copia la idea a Eduardo Dávila para hacerse con el Unión Magdalena que jugará la segunda división en la siguiente temporada.