Dueño del Medellín confirmó el futuro de Alejandro Restrepo

Medellín definió el futuro de Alejandro Restrepo

El trabajo de Alejandro Restrepo en Medellín ha sido destacado a nivel local e internacional, hasta el punto de que se han generado rumores que aseguran que en el futuro debería ser el entrenador de la Selección Colombia.

Al respecto se refirió Raúl Giraldo, máximo accionista del cuadro 'poderoso' al ser consultado sobre la continuidad del estratega.

En diálogo con Win Sports, el directivo explicó que el deseo del club es mantener a Restrepo, pero además tenerlo como guía para pelear por la Copa Conmebol Libertadores.

"Él está muy tranquilo, quiere seguir dirigiendo, pero esto es fútbol y no es fácil. Queremos que si llegamos a la Copa Libertadores él la dirija y la pelee. Vamos a buscar pelear una Copa Libertadores", afirmó.