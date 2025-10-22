Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 18:23
Dueño del Medellín confirmó el futuro de Alejandro Restrepo
Raúl Giraldo, máximo accionista de Medellín, se refirió al futuro de Restrepo.
Deportivo Independiente Medellín, bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo, se ha consolidado como el equipo que mejor juega en la temporada 2025, teniendo en cuenta que fue finalista en la Liga BetPlay del primer semestre, está clasificado anticipadamente a los cuadrangulares semifinales de la segunda mitad del año y es el actual líder de la reclasificación.
Con Restrepo como entrenador, el conjunto 'poderoso' ha demostrado un altísimo nivel, que ha ilusionado a la afición con la posibilidad de conquistar un nuevo título y además de regresar a la Copa Conmebol Libertadores.
Medellín definió el futuro de Alejandro Restrepo
El trabajo de Alejandro Restrepo en Medellín ha sido destacado a nivel local e internacional, hasta el punto de que se han generado rumores que aseguran que en el futuro debería ser el entrenador de la Selección Colombia.
Al respecto se refirió Raúl Giraldo, máximo accionista del cuadro 'poderoso' al ser consultado sobre la continuidad del estratega.
En diálogo con Win Sports, el directivo explicó que el deseo del club es mantener a Restrepo, pero además tenerlo como guía para pelear por la Copa Conmebol Libertadores.
"Él está muy tranquilo, quiere seguir dirigiendo, pero esto es fútbol y no es fácil. Queremos que si llegamos a la Copa Libertadores él la dirija y la pelee. Vamos a buscar pelear una Copa Libertadores", afirmó.
"Alejandro Restrepo está muy tranquilo y quiere seguir dirigiendo, nosotros queremos que si llegamos a Copa Libertadores él la dirija y la pelee, pero ante los brasileros es muy díficil": Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM. #SaqueLargoWIN 🇨🇴🔥⚽ pic.twitter.com/g6hkyDtyBd— Win Sports (@WinSportsTV) October 22, 2025
Tras lo dicho por Giraldo, la continuidad de Alejandro Restrepo al frente del plantel profesional de Deportivo Independiente Medellín estaría garantizada para la temporada 2026.
Extraoficialmente, el conjunto antioqueño tendría asegurada la participación internacional, ya sea en Copa Sudamericana o Copa Libertadores.
Fuente
Antena 2