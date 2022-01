"Duque debió irse hace mucho tiempo de Nacional"

Tal parece que el idilio de Jéfferson Duque con los hinchas de Atlético Nacional ha ido decreciendo con el pasar de los partidos.

El jugador, quien es el goleador de los verdolagas, ha perdido el afecto de los seguidores verdolagas, principalmente desde que el quince veces campeón del fútbol colombiano quedó eliminado el semestre pasado.

La salida tempranera de los cuadrangulares en la Liga Betplay anterior, le pasó factura a varios, entre ellos al ‘Devorador’.

De allí que las críticas sean implacables por parte de los aficionados partido tras partido, tal como sucedió en la noche del miércoles, pese a la victoria de Nacional sobre Junior en el Atanasio Girardot.

Y es que Nacional se impuso 3-1 ante los ‘Tiburones’, pero sufrió más de la cuenta. La sentencia en el marcador solo llegó en tiempo extra con el gol de Dorlan Pabón, luego que Duque fuera sustituido al minuto 89 en lugar de Ruyeri Blanco.

“Duque no es banca, Duque debió irse hace mucho tiempo de Atlético Nacional”, escribió un hincha del verde, después de jugarse el compromiso.

“Duque no sirve en el sistema de juego de Nacional, no puedes dejarlo casi todo el partido. Restrepo, pruebe algo nuevo, no le de miedo”, agregó otro, mostrando su descontento con el nivel que está mostrando el delantero de los antioqueños.

Finalmente, un hincha más de Nacional apuntó a la Copa Libertadores y al hecho de tener a Duque. “Si Nacional juega con Duque en la Copa Libertadores, prepárense para que nos eliminen en el primer partido que juguemos”.

Por ahora, Atlético Nacional comienza a alistar el partido de la tercera fecha de la Liga Betplay ante Millonarios del próximo sábado en el estadio El Campín. Será una prueba inmejorable para mostrar una cara diferente desde lo futbolístico por parte del ‘Rey de Copas’.