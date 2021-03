Duván Vergara aclara su futuro: ofertas, presente en América y Selección Colombia

Duván Vergara ha sido figura en los últimos dos años con América de Cali. Aunque no pasa por un buen momento, el jugador espera recuperar su estado de forma y pelear el campeonato otra vez. En charla con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, se refirió a su futuro y presente deportivo, además de una posible convocatoria a la Selección Colombia.

Respecto a las ofertas que sonaron para contratarlo, Vergara aclaró que llegan a preguntar, pero las condiciones económicas no son las mejores para él y el club. Por eso buscará tener paciencia.

"No hay un secreto que la ilusión y el sueño de uno es jugar en el exterior. Sí, me ilusioné mucho, eran equipos interesantes [lo que lo llamaron]. Quedaban conversaciones, pero no se arreglaba nada. Por ahí el Covid afectó a los clubes, eso entiendo. Tal vez ellos no quieren invertir. Tampoco voy a regalar mi trabajo; yo sé lo que puedo dar. Por el simple hecho de ser colombiano, no dan el dinero que se pide. Si no dan el dinero que se está pidiendo, pues tengo que trabajar más para que lo den”, contó y opinó Vergara.

No obstante, dejó claro que mientras espera una buena oportunidad, sabe que está en un buen club como el América, equipo donde es figura. Espera rendir el máximo y abrir más puertas profesionales. “Si no se da [una salida al exterior], pues yo estoy contento aquí en América, me dan todo", aseguró.