Duván Vergara confirmó su regreso a América: “hay que esperar y hablar”

Sin duda alguna, la ilusión escarlata está a tope con los primeros movimientos que se han confirmado durante los últimos días. Con pasado en Selección Colombia, confirmaron a Éder Álvarez Balanta, un referente que se adueñará de la zaga defensiva de la institución. Felipe Gómez, goleador procedente del fútbol de Portugal y Yerson Candelo, polivalencia y campeón con Atlético Nacional.

Pero, lo que más estaba esperando la afición del América era que se pusiera fin a la gran novela con la contratación de un ídolo del club como lo es Duván Vergara. El cordobés debía esperar algunas condiciones con su equipo, Rayados de Monterrey en México, que paulatinamente, se fueron resolviendo con el paso del tiempo.

Hace unos días, la última condición para que Duván Vergara viajara a Colombia para sentarse a hablar de su contrato con América se resolvió. Pues, de acuerdo con ‘El Corillo de Mao’, Tulio Gómez concedió una entrevista a dicho medio en donde sentenció que, “quiere llegar, pero debe rescindir contrato con Monterrey. Su prioridad en Colombia siempre será nuestro equipo”.

Punto final a la novela, y este lunes 8 de julio, el extremo, referente de América llegó a Cali para finiquitar los últimos detalles de su contrato para disputar la Liga BetPlay 2024-II con la necesidad de volver a ser protagonistas tras caer eliminados de manera anticipada en el primer semestre.

DUVÁN VERGARA YA ESTÁ EN CALI Y LA HINCHADA LE HACE UN PEDIDO

En Antena 2 de Cali, estuvieron en la llegada y recibimiento hacia el extremo cordobés en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Duván Vergara fue esperado con una multitud de hinchas, con el único pedido y anhelo de quedar campeones.

Además, el ex Rayados de Monterrey dio sus primeras palabras tras su regreso, en donde afirmó que, “muy contento, la verdad me da mucha alegría de ver tanto cariño. Esperemos que todo se de bien y hablar. Ahora descansar que llegué un poco cansado”.

Le preguntaron sobre su físico, “me lesioné hace dos años y medio, ya vengo jugando desde hace rato ya. He sumado y gracias a Dios, este último tiempo no he tenido lesiones, andamos sano y esperemos que no nos lesionemos”, dijo entre risas.

La afición que se acercó al aeropuerto para recibirlo le hizo un pedido recién llegado a la ciudad de Cali. Con cánticos de, “hay que salir campeón, hay que salir campeón”, los hinchas se ilusionan de poder alcanzar la estrella 16 bordada en su escudo.

Con César Farías, América no pudo pelear por el título en el primer semestre. Eliminados de manera prematura, el pedido es ser campeones, luchar por el título ahora con referentes como Jorge 'Polilla' Da Silva y Duván Vergara en las filas escarlatas.