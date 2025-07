Duván Vergara lanza mensaje al América sobre un posible regreso

Duván Vergara vivirá una nueva experiencia fuera de Colombia tras haber confirmado su llegada al Racing Club, con quien firmó un contrato que lo vincula hasta diciembre de 2028. Esto fue posible luego de que América de Cali acordara su transferencia al fútbol argentino.

Esta será la segunda experiencia del delantero en territorio gaucho tras su anterior paso por Rosario Central en 2019. Ahora llega al equipo de Avellaneda con el propósito de levantar el título de la Copa Libertadores. Además, espera rendir en la cancha para ser llamado pronto por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

Tras su llegada a Racing, el nacido en Montería se refirió a un posible regreso al América, donde podría cumplir su tercer ciclo: "Cuando salí di mi palabra de que iba a volver por encima de otros clubes que me querían, así que tomé esa decisión. Hubiera sido más lindo si salíamos campeones, pero por cosas del fútbol no se nos dio", expresó en entrevista para Win Sports.

¿Llegará para cumplir su tercer ciclo en América?

Si bien Vergara manifestó que tiene una buena relación con los directivos del equipo escarlata, dejó claro que su deseo no está en volver a la institución, al menos no por ahora: "Siempre van a estar las puertas abiertas de parte y parte, pero todavía no puedo pensar en un regreso porque salí hace poco (a Racing)", puntualizó.