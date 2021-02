Duván Zapata, nostálgico: recodó sus mejores goles y momentos en América

Uno de los mejores jugadores en la actualidad de la Selección Colombia es Duván Zapata, delantero del Atalanta italiano que s pretendido por varios clubes en Europa y que ha roto varios récords de goles. Antes de enfrentar las Eliminatorias bajo el mando de Reinaldo Rueda, tuvo un distendido diálogo con los medios de la Federación.

El experimentado delantero habló de sus inicios en el fútbol y recordó al América de Cali: “Yo me crie en el barrio ciudad Córdoba de Cali y empecé en el equipo del colegio. Vieron que yo tenía talento y me querían comprar los derechos deportivos, mi papá dijo que no, que fuera a probarme a América porque es un club ya hecho y nosotros somos hinchas de América”, señaló en primera medida.

“Siempre me gustó jugar de atacante porque mi papá no alcanzó a ser profesional, pero toda la vida fue portero. Nunca me lo dijo, pero yo sé que él quería que yo seguirá sus pasos pero a mí nunca me gustó. Siempre tuve claro que mi posición era adelante”, agregó el ‘Toro’.

Luego recordó sus primeros pasos en el escarlata: “Cuando me fui a probar a América de Cali me llevaba un primo que ya jugaba en las inferiores. Me llevaba con él para que yo aprendiera la ruta del bus y todo lo que tenía que hacer para ir solo a entrenar y después empecé a hacerlo solo y mis papás me acompañaban solo a los partidos”.

“Mi debut fue en El Campín durante Santa Fe vs América aprovechando la norma del sub 18 que había en la época, jugué 7 minutos y para afuera. En ese momento estaba ansioso y pensando todo lo que podía pasar cuando sonara el pito. Uno como que no se las creía, pero mis compañeros de ese año (2008) me dieron mucha confianza para estar tranquilo para demostrar mis habilidades”.

Y cerró hablando de su tanto más recordado en el FPC: “El gol que más recuerdo con América fue el único triplete que hice en el estadio de Palmira contra Deportivo Pereira”.