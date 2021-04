Eduardo Lara reveló lo que le dijo a Fredy Guarín tras su riña familiar

El mundo del fútbol no abandona al mediocampista de Millonarios, Fredy Guarín, quien hace un par de días estuvo envuelto en una polémica con algunos miembros de su familia, por lo cual, quedó en el ojo del huracán. No obstante, varios jugadores, técnicos y miembros del deporte rey manifestaron su respaldo al ex jugador de la Selección Colombia.

Uno de ellos fue el estratega Eduardo Lara, quien ha tenido contacto con Guarín desde los 14 años, ya que llegó a formar parte de la Selección Colombia de menores: “Siempre lo he considerado mi hijo, como todo el mundo sabe hay hijos que uno lleva más en el corazón que otros y Fredy es uno de ellos", le manifestó Lara al medio deportivo AS.

Por otra parte, el timonel colombiano resaltó que “he tenido la posibilidad de hablar con Fredy, siempre lo hacemos. En estos momentos está muy bien asesorado y en buenas manos. Está esperando que pueda salir rápidamente de estos momentos difíciles. Con la inteligencia, carácter y esa fuerza de voluntad que tiene Fredy sé que lo va a lograr”.

En medio de la charla, Eduardo Lara comentó que siempre han estado en comunicación “no solo por lo que le acaba de suceder sino desde que estaba en Italia, China y Brasil. Lo considero uno de mis hijos predilectos. Él está haciendo las cosas correctamente, se ha encaminado en la ayuda profesional y es lo mejor que le ha podido pasar en estos momentos difíciles. Le he dicho que tenga mucha calma, tranquilidad y que sabe que estaremos siempre que lo pueda necesitar".

Hay que recordar que Guarín se realizó los exámenes toxicológicos y los resultados arrojaron que no hubo presencia de anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, marihuana y otros, por lo cual, quedó descartada la hipótesis que se manejaban en las redes sociales acerca de su manera de actuar.

Por otra parte, Millonarios se pronunció en días pasados y resaltó que le brindarán la ayuda profesional que Fredy requiera para que salga de este impase y pueda volver a las canchas de fútbol lo más pronto posible.