Eduardo Méndez acabó con los rumores y aclaró si Iago Falque llegará a Santa Fe

El 2023 dejó un pobre balance para Independiente Santa Fe en cuanto a resultados, pues se quedó sin clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay en los dos torneos del año. Además, cayó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se despidió en los cuartos de final de la Copa Betplay al ser eliminado por el Deportivo Pereira.

Previo a la Navidad, el equipo anunció la llegada de nueve jugadores. Entre ellos, se destaca el regreso de Daniel Torres tras acordar su salida de Independiente Medellín. Asimismo, han sonado jugadores como Iago Falque para reforzar la plantilla para el 2024.

Si bien parecía que el español podría regresar al fútbol colombiano tras su paso por el América de Cali, las negociaciones entre ambas partes habrían tomado otro rumbo. De hecho, el presidente Eduardo Méndez se encargó de aclarar el motivo por el cual este jugador no podrá llegar a Santa Fe.

"El técnico (Pablo Peirano) me dio sus argumentos del por qué no lo tendría en cuenta. Iago (Falque) es un jugador muy importante en la parte ofensiva, pero necesita un equipo de ida y vuelta y él no cumpliría esa tarea. También teníamos que pensar en la parte económica y al revisar la nómina el equipo quedaría con dos y tres jugadores por puesto para la Liga y la Copa", manifestó el directivo en entrevista para el programa Planeta Fútbol, de Antena 2.

En ese orden de ideas, Falque queda descartado para Santa Fe teniendo en cuenta que no entra en los planes de Peirano en la parte táctica. Además, el equipo ya cuenta con jugadores como el argentino Juan Cruz Esquivel o Daniel Moreno para cumplir esa misma función.

Pese a ello, Méndez no descarta la llegada de nuevos jugadores para dar pelea en la Liga Betplay con el objetivo de conquistar la décima estrella en 2024.

Cabe recordar que el camino de los cardenales en el primer semestre de 2024 comenzará enfrentando como visitante al Deportivo Pasto.